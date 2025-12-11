FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nije im svejedno /

Slegle se reakcije na društvenim mrežama: Navijači poručili svoje

Slegle se reakcije na društvenim mrežama: Navijači poručili svoje
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Navijačke reakcije na lošu igru u prvih 45 minuta dodatno su oslikale razočaranje tribina.

11.12.2025.
21:24
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je na Maksimiru upisao poraz 1:3 protiv Betisa u posljednje odigranom kolu Europske lige. Nakon što su Španjolci u samo osam minuta prvog poluvremena postigli sva tri pogotka, činilo se da „Modre“ čeka još jedna teška europska večer. Navijačke reakcije na lošu igru u prvih 45 minuta dodatno su oslikale razočaranje tribina.

No, drugi dio donio je potpuno drugačiju sliku. Trener Mario Kovačević posegnuo je za trostrukom izmjenom, što se odmah odrazilo na igru. Dinamo je postao agresivniji, opasniji i organiziraniji, stvarao prilike te u završnici susreta postigao počasni pogodak.

Unatoč porazu, publika je nakon posljednjeg zvižduka bodrila momčad, ali i jasno dala do znanja što misli o aktualnom stanju. Komentari su bili izravni i emocionalni:

„Bravo BBB, bravo sjever!“,

„Što smo doveli Ljubičića, Belju i Vidovića?“,

„Varela sa 17 godina digne momčad više od nekih prvotimaca.“,

„Prije su ovdje padali velikani, Mourinho je hvalio naše igrače, a sada… sramota na što smo spali.“,

„Ako ovako nastavimo, ni HNL nećemo osvojiti.“,

„Previše dodira, premalo znalaca.“,

„Ne znam bih li prije da ode Kovačević ili Tomašević. Najbolje obojica – barem bi tu imali 2:0.“

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska zaključila SP u stilu: Uvjerljiva pobjeda nad Kinom za 25. mjesto

DinamoEuropska LigaBetisDruštvene MrežeReakcije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
nije im svejedno /
Slegle se reakcije na društvenim mrežama: Navijači poručili svoje