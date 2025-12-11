Slegle se reakcije na društvenim mrežama: Navijači poručili svoje

Dinamo je na Maksimiru upisao poraz 1:3 protiv Betisa u posljednje odigranom kolu Europske lige. Nakon što su Španjolci u samo osam minuta prvog poluvremena postigli sva tri pogotka, činilo se da „Modre“ čeka još jedna teška europska večer. Navijačke reakcije na lošu igru u prvih 45 minuta dodatno su oslikale razočaranje tribina.

No, drugi dio donio je potpuno drugačiju sliku. Trener Mario Kovačević posegnuo je za trostrukom izmjenom, što se odmah odrazilo na igru. Dinamo je postao agresivniji, opasniji i organiziraniji, stvarao prilike te u završnici susreta postigao počasni pogodak.

Unatoč porazu, publika je nakon posljednjeg zvižduka bodrila momčad, ali i jasno dala do znanja što misli o aktualnom stanju. Komentari su bili izravni i emocionalni:

„Bravo BBB, bravo sjever!“,

„Što smo doveli Ljubičića, Belju i Vidovića?“,

„Varela sa 17 godina digne momčad više od nekih prvotimaca.“,

„Prije su ovdje padali velikani, Mourinho je hvalio naše igrače, a sada… sramota na što smo spali.“,

„Ako ovako nastavimo, ni HNL nećemo osvojiti.“,

„Previše dodira, premalo znalaca.“,

„Ne znam bih li prije da ode Kovačević ili Tomašević. Najbolje obojica – barem bi tu imali 2:0.“

