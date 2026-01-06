Dirljiva priča iz okolice Varaždina: Obnovili auto i darovali ga samohranoj majci!

Lijepa i emotivna priča stiže iz okolice Varaždina, gdje je desetak dobročinitelja iz Hrvatske i Slovenije odlučilo pomoći samohranoj majci u teškoj životnoj situaciji. Zajedničkim snagama obnovili su automobil koji nije bio u voznom stanju i darovali ga gospođi Karmen Hranić iz Maruševca.

Riječ je o ekipi koja se bavi restauriranjem automobila koji više nisu bili u funkciji, a ovaj put su odlučili jedno takvo vozilo pokloniti mladoj obitelji kojoj je pomoć bila prijeko potrebna.

Trenutak uručenja bio je pun emocija. Na pitanje kako je izgledao taj dan i kako se osjećala, Karmen nije skrivala iznenađenje i zahvalnost.

"Bila sam jako iznenađena, zaista to nisam očekivala. Samo su se pojavili s darom. Jako puno će mi značiti taj auto“, kazala je Karmen.

Gesta dobrote nakon velike tragedije

Cijelu priču pokrenuo je Alen Kolar, koji je prijavio Karmen i tako postao, kako sam kaže, 'krivac' za ovu izuzetno lijepu gestu.

"Drago mi je da sa 'kriv'. Karmen mi je pala prva na pamet, prijavio sam je na tu, recimo nagradnu igru. Hvala svim dečkima koji su sudjelovali u obnovi tog auta, koji su ga doveli u red, registrirali..“, kazao je Kolar.

No, ova gesta dobrote dolazi nakon velike tragedije koja je zadesila Karmen i njezinu obitelj. Prije svega ovoga ostala je bez doma – kuća je izgorjela u požaru, morali su sve srušiti, a sada se dom gradi ispočetka.

U pomoć su tada priskočili sumještani, prijatelji i rodbina, a humanitarna akcija se nastavila i dalje.

„Sumještani, prijatelji i rodbina su uskočili u pomoć, prikupili smo sredstva, uplatili vozačku za Karmen. A što se tiče kuće, svaka pomoće je dobrto došla. Evo, nadam se da nećemo stati. Da ima još dobrih ljudi koji su i dalje spremni pomoći Karmen i njezinoj obitelji kojoj je stvarno prijeko potrebna pomoć da se normalno usele i da započne život ispočetka.“, poručio je Kolar.