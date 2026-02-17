Allegri otkrio Modrićevu srž: 'Tad mu se izraz lica promijeni, a to vidite samo kod velikih prvaka'

Luka Modrić ponovno je usmjerio svjetla reflektora na Milan. Popularni Rossoneri i dalje su u trci za prvaka Italije, a trener Massimiliano Allegri u najavi utakmice protv Coma ponovno se dotaknuo i hrvatskog kapetana.

Milan se priprema ugostiti Como na svom San Siru u srijedu, u odgođenoj utakmici 24. kola Serie A. Susret nije odigran u ranijem terminu ovog mjeseca jer se na stadionu održavala svečanost otvaranja Zimskih olimpijskih igara.

"Lukina tajna je u strasti i onoj pravoj iskonskoj ljubavi prema nogometu koja ga tjera da pruža ovakve izvedbe. Ispričava se i ljuti na samog sebe kad pogriješi jedno dodavanje od njih 50 ili 60 koji su savršeni. Ta smirenost s kojom pristupa treninzima i utakmicama nešto je iz čega drugi mogu puno naučiti. Kada dođe odlučujući trenutak utakmice, Luki se izraz lica promijeni. To je nešto što vidite samo kod velikih prvaka", rekao je Allegri pa se osvrnuo i na Como za kojeg igraju Martin Baturina i Ivan Smolčić:

"Nema uopće rasprave, Como i Fabregas rade odličan posao. U utrci su za Ligu prvaka. Napravili su odličan posao u kratkom vremenu, tako da im možemo samo čestitati. U nekim trenucima igrate dobro, u drugima ne tako dobro. Za Milan je važno postići rezultat kroz nastupe, koji mogu biti dobri ili ne tako dobri. Glavni cilj je doći do Lige prvaka."

Allegri je upitan može li kontroverza oko suca na utakmici Inter - Juventus utjecati na njegovu momčad.

"Zašto? Radimo dobre stvari. Inter je bio jasni favorit za naslov; bili su favoriti s Napolijem, a sada su još veći. Još uvijek ima puno utakmica pred nama. Juve, Napoli, Roma, Como. Moramo ostati mirni. Kad budemo u Ligi prvaka, vidjet ćemo. Nismo jedini koji se bore za naslov: ostalo je 13 utakmica i još se sve može dogoditi. Oprez je potreban na obje strane tablice. Ne smijemo trošiti energiju na situacije koje se događaju vani. Trenutno su potrebne zaštitne mjere."

'Nije lako sucima'

Allegri nije želio ulaziti u previše detalja o derbiju, ali je imao puno toga za reći o temi simuliranja, stanju suđenja i protokolima koji su trenutno na snazi.

"Nogomet je postao vrlo brz, nije lako sucima. Brzina lopte, igra, fizička snaga igrača razlikuju se od onoga kako je bilo prije 30-40 godina. Moramo poboljšati VAR i pronaći rješenja, kao što sam siguran da će i činiti. To se neće dogoditi preko noći. Pokušajmo postići objektivnost."

Allegri je također pozvao na promjenu pravila u vezi s potencijalnim zaleđima koji rezultiraju kornerima.

"Po mom mišljenju, jedna stvar koja se apsolutno mora promijeniti je kada postoji zaleđe i akcija rezultira kornerom. Korner se uopće ne bi trebao dosuditi."

A kada su ga ponovno pritisnuli na temu simuliranja, dodao je: "To je subjektivnost, na diskreciji suca. Ne možemo ništa učiniti po tom pitanju. Mučim se odabrati momčad, a kamoli reći što bi VAR trebao raditi. Nogomet nije lako objasniti, ne možemo indoktrinirati svakoga. Ono što se dogodilo u subotu razočaravajuće je za sve, ali mislim da su najrazočaraniji protagonisti događaja."

