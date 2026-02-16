Španjolci ne mogu vjerovati što radi Luka: 'Modrić je životinja'

Luka Modrić ponovno je ugrabio salve pohvala na svoj račun. Nakon što je zabio za pobjedu Milana u 85. minuti na gostovanju kod fenjeraša Pise, opet su svačija pera puna hrvatskog kapetana.

Španjolski AS mu je posvetio članak pod naslovom 'Modrić je životinja', a u nastavku stoji kako se čini da godine ne utječu na Hrvata, što dokazuje i njegova statistika s Milanom - On je neosporni starter u momčadi koja ne gubi. Asova dopisnica iz Italije Sabrina Uccello gađa ravno u čelo.

"Možete bez gotovo svega, osim Luke Modrića. Ako imate dovoljno sreće da ga imate u svojoj momčadi. Vikend kada je Juventus izgubio od Intera, unatoč kontroverznim sudačkim odlukama i utakmici Napoli-Roma koja je završila 2-2, Milan je održao svoje nade za Scudetto zahvaljujući golu osvajača Zlatne lopte 2019. protiv Pise u 85. minuti. Bila je to teška utakmica za momčad Massimiliana Allegrija, koja je završila tricom u kaznenom prostoru između Hrvata i Riccija, što je dovelo do gola bivšeg igrača Real Madrida za 2-1 za goste."

Nakon utakmice, trener je istaknuo Modrićevu skromnost i svakodnevnu radnu etiku, naglašavajući: "Veliki igrači, osim svoje tehnike, dobivaju utakmice karakterom." Doista, višestruki prvak, sada s Milanom, ne samo da je pobijedio u utakmici već i u cijeloj sezoni Serie A. Sa 40 godina (9. rujna će napuniti 41), hrvatski veznjak kreće se po terenu s lakoćom i okretnošću mladića, ali njegova predanost i lukavost su one veterana čiju je tehničku vještinu teško nadmašiti.

Od 25 utakmica Serie A, Luka Modrić je nastupio u 23, započevši 92% njih, uz 3 asistencije i 2 gola, oba ključna za pobjedu. Zapravo, prije gola protiv Pise, njegov gol protiv Bologne 14. rujna donio je Rossonerima tri boda. Tijekom posljednjeg kola sezone osvojio je i nagradu za najkorisnijeg igrača: osim gola, Modrić je pružio monumentalnu izvedbu, o čemu svjedoči njegovih 93 kompletirana dodavanja.

Niz bez poraza

Do danas su Rossoneri skupili 23 uzastopne utakmice bez poraza. Pretrpjeli su samo jedan poraz, u svojoj prvoj ligaškoj utakmici protiv Cremonesea. Od tada nije bilo daljnjih poraza, a samo devet igrača ima dulji niz bez poraza od Luke Modrića, uključujući dvojicu koja su trenutno u momčadi: Bartesaghija i Saelemaekersa. Nadalje, što se tiče timske izvedbe, veznjak Rossonera izjednačio je rekord likova poput Cafua, Kakája, Ancelottija i Bobana, koji su svi doprinijeli pobjedničkoj povijesti kluba.

Jasne brojke potvrđuju da ovo nije rezultat sreće, već neosporne tehničke kvalitete koju vrijeme nije umanjilo. Nadalje, s 61,41% uspješnosti dodavanja, uključujući 90,34% dodavanja u prvih 90 minuta sezone, Modrić predvodi ljestvicu Serie A za igrače na svojoj poziciji. A ako proširimo našu perspektivu na pet najboljih europskih liga, rezultat ostaje nepromijenjen. Njegova preciznost dodavanja, posebno u kaznenom prostoru, je kao sat, s prosjekom od 1,39 po utakmici, što potvrđuje njegovo 4. mjesto među 20 najboljih igrača u svojoj ulozi u pet najboljih europskih liga.

Gotovo neizostavan igrač u klasičnoj formaciji Maxa Allegrija 3-5-2 zahvaljujući svojoj neusporedivoj preciznosti dodavanja. Stoga je jasno da klub već radi na produženju ugovora za godinu dana, jer mu trenutni ugovor istječe na kraju sezone. Ugovor zapravo uključuje opciju produženja, što bi također dovelo do povećanja neto plaće od 4,5 milijuna eura ako se Milan kvalificira za sljedeću Ligu prvaka. S obzirom na tablicu lige i njegov ukupni učinak, nema sumnje, tako da konačna odluka isključivo ovisi o Luki Modriću, koji bi mogao donijeti odluku prije nego što se pridruži Hrvatskoj za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Ovaj ključni potez također je njegova prerogativa.

