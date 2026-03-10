Evo tko je favorit za europsku krunu: Englezi su potukli konkurenciju do nogu

Uoči početka osmine finala Lige prvaka, Optino superračunalo objavilo je projekciju favorita za osvajanje najprestižnijeg europskog klupskog natjecanja. Prema njihovim izračunima, najveće šanse trenutno ima Arsenal, kojemu se daje 26,7 posto vjerojatnosti za osvajanje trofeja. Londonski klub tako se nalazi uvjerljivo ispred ostatka konkurencije. Na drugom mjestu je Bayern München sa 16,4 posto izgleda, dok je treći Liverpool s 11,4 posto.

Momčad Mikela Artete u nokaut-fazu ulazi nakon gotovo savršenog nastupa u ligaškom dijelu natjecanja, gdje je ostvarila maksimalnih osam pobjeda. Osim toga, Arsenal se našao u povoljnijem dijelu ždrijeba pa bi potencijalne dvoboje protiv velikih favorita poput Real Madrida i Manchester Cityja mogao izbjeći sve do eventualnog finala.

Dodatni razlog za optimizam navijača londonskog kluba je i trenutačna forma u domaćem prvenstvu, gdje se Arsenal nalazi na vrhu ljestvice engleske Premier lige, koja se često smatra najjačom nogometnom ligom na svijetu.

Prema procjeni Optinog superračunala, iza Arsenala slijede Bayern München s 16,4 posto šansi za naslov, Liverpool s 11,4 posto te Manchester City s 11,1 posto. Barcelona ima 7,7 posto vjerojatnosti za osvajanje trofeja, dok se Chelseaju daje 6,8 posto. PSG ima 4,6 posto izgleda za obranu naslova, dok je Real Madrid tek osmi favorit s 2,8 posto šansi, ponajviše zbog nešto slabije forme i zahtjevnog ždrijeba u nokaut-fazi natjecanja.

