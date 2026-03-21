'TEHNIČKA GREŠKA' /

Dončić našao 'rupu u tužbi' bivše zaručnice zbog koje neće morati plaćati alimentaciju?

Dončić našao 'rupu u tužbi' bivše zaručnice zbog koje neće morati plaćati alimentaciju?
Foto: Rich Storry/Getty images/Profimedia

Zvijezda Lakersa od traži da odbaci zahtjev za alimentacijom i troškove odvjetnika, jer ga je Goltes podnijela u Kaliforniji iako živi u Sloveniji

21.3.2026.
13:17
Sportski.net
Poznati slovenski košarkaš Luka Dončić pokušava se izvući na "tehničku pogrešku" svoje bivše zaručnice Anamarije Goltes.

Zvijezda Lakersa podnijela je u petak dokumentaciju tražeći od suca okruga Los Angeles da odbaci zahtjev Anamarije Goltes za alimentacijom i troškove odvjetnika, jer ga je Goltes podnijela u Kaliforniji iako s djecom živi u Sloveniji, piše TMZ.

U dokumentima, do kojih je došao TMZ Sports, Luka i njegova odvjetnica Laura Wasser ističu da on nije stanovnik Kalifornije, kao ni njihove kćeri. Navodi da već mjesecima pokušava nagovoriti Anamariju da se preseli u Kaliforniju s njihovom djecom, ali ona je odbila, otkako se prošlog svibnja vratila u Sloveniju.

Dončić navodi da već pokriva sve troškove za dvogodišnju Gabrielu i četveromjesečnu Oliviju – ionako ima trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara – i kaže da je Anamarijino podnošenje zahtjeva u Kaliforniji "jasan pokušaj izbora suda i korištenja poznato visokih iznosa za uzdržavanje djece u Kaliforniji".

Luka DončićAnamaria GoltesAlimentacija
