Platio gotovo 200 tisuća eura za nošeno odijelo prelijepe klizačice pa ostao šokiran

Više stranih medija piše o tome kako je jedan obožavatelj ostao neugodno šokiran nakon što je pobjedio na dražbi za nošeno odijelo Jutte Leerdam.

Naime, anonimni kupac je krajem veljače izdvojio čak 195.000 eura za odijelo za koje se tvrdilo da ga je nizozemska zvijezda brzog klizanja Jutta Leerdam nosila na Zimskim olimpijskim igrama 2026. No, ubrzo nakon prodaje uslijedio je neugodan obrat.

Kako navode strani mediji, naknadno je utvrđeno da narančasto-plavi jednodijelni kostim nije onaj u kojem je 27-godišnja Nizozemka nastupila u pobjedničkoj utrci na 1000 metara u Milanu, već "običan kostim".

O svemu se oglasio i Nizozemski olimpijski odbor, koji je pojasnio okolnosti prodaje spornog predmeta:

"Platforma MatchWornShirt (MWS), koja je nedavno u naše ime organizirala aukciju sportske opreme nizozemskog olimpijskog tima, ispravila je status prodanog odijela Jutte Leerdam", poručili su. Iz odbora su zatim dodatno objasnili što je pokazala provedena provjera.

"Nakon istrage i konzultacija sa svim uključenim stranama, utvrđeno je da sporno odijelo nije natjecateljsko odijelo koje je Leerdam nosila u utrkama na 500 i 1000 metara u Milanu. Zbog toga je status predmeta promijenjen iz 'nošeno natjecateljsko odijelo' u 'olimpijsko odijelo za brzo klizanje'", stoji u priopćenju nizozemskog olimpijskog odbora.

I dalje nije poznato o kojem je točno odijelu riječ niti kome je prvotno pripadalo, no kupac koji je dao najvišu ponudu obaviješten je o novim okolnostima. Unatoč cijeloj zbrci, prihod od aukcije neće biti uzaludan jer su sredstva namijenjena razvoju mladih talenata u brzom klizanju u Nizozemskoj.

