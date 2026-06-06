Temperature skaču do 30 °C: Meteorologinja otkrila kada nas čeka zatopljenje

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U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, još povremeno i promjenjiva naoblaka

6.6.2026.
7:17
Damjana Ćurkov Majaroš
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Tlak zraka raste pa će danas biti stabilnije i sunčanije, a onda u nedjelju i toplije. 

Subota

Prijepodne djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano, a u unutrašnjosti će biti još nešto zaostale naoblake, kiše i pljuskova uglavnom u Slavoniji, lokalno i izraženih. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jugo, a sjevernije bura, u noći i jaka. Jutarnja temperatura na kopnu od 12 do 16, a uz obalu između 15 i 20 stupnjeva. 

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, još povremeno i promjenjiva naoblaka. Vjetar slab, a temperatura od 22 do 25 stupnjeva pa će biti toplo, osobito na suncu. 

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne znatno stabilnije u odnosu na prvi dio dana, ali još ponegdje je moguć i poneki pljusak, uglavnom oko slavonskog gorja, drugdje djelomice sunčano. Vjetar slab, a temperatura oko 24 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano, u Zagori je uz dnevni razvoj oblaka moguć poneki izolirani pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a temperatura između 26 i 28 stupnjeva, bit će vrlo toplo, a i more se polako zagrijava.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, u gorju nešto nestabilnije pa je moguć i poneki pljusak, rijetko i u Istri. Vjetar slab, a temperatura od 20 u gorju do 26 na moru. 

Idućih dana

U unutrašnjosti idućih dana pretežno sunčano, a samo je rijetko moguć umjeren razvoj oblaka, tek lokalno u gorju i poneki kraći, izolirani pljusak. Od utorka poslijepodne šansa za pljuskovima će biti i nešto veća. Dnevna temperatura će malo rasti - bit će vrlo toplo ili vruće, a onda sredinom tjedna opet svježije.

Na Jadranu idućih dana većinom sunčano, zapravo i uglavnom vedro, a onda i ovdje sredinom tjedna porast naoblake, poneki pljusak moguć je uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana. Vjetar slab do umjeren, a temperatura postupno sve viša pa će tijekom dana biti vruće, a noću toplo.

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