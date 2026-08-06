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AUTO SE PREPOLOVIO /

U smrt odvela sebe i još dvojicu, nije imala ni vozaču: Novi detalji tragedije u Zagrebu

U smrt odvela sebe i još dvojicu, nije imala ni vozaču: Novi detalji tragedije u Zagrebu
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Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Za volanom je bila vozačica, a policija je utvrdila da su prometna dozvola i registracija vozila istekli još lani

6.8.2026.
13:06
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Emica Elvedji /PIXSELL
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U teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu navečer dogodila u Novom Zagrebu na mjestu je poginuo 48-godišnji putnik u Mazdi, dok su od zadobivenih ozljeda naknadno preminuli i 35-godišnja vozačica te drugi putnik, 29-godišnjak.

Zagrebačka policija objavila je nove detalje nesreće te navela da 35-godišnja vozačica nije imala položen vozački ispit. Također, automobilu kojim je upravljala istekla je valjanost prometne dozvole i registracije još prošle godine.

Podsjetimo, nesreća se dogodila oko 22 sata kada je vozačica upravljala Mazdom zagrebačkih registarskih oznaka Ulicom dr. Luje Naletilića u smjeru sjeveroistoka. U vozilu su se kao putnici nalazila dvojica muškaraca u dobi od 29 i 48 godina.

U smrt odvela sebe i još dvojicu, nije imala ni vozaču: Novi detalji tragedije u Zagrebu
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Dolaskom do kućnog broja 85 izgubila je nadzor nad vozilom, koje je sletjelo s kolnika na meki teren i udarilo u betonski stup javne rasvjete. Od siline udara automobil se prepolovio.

Jedan preminuo na mjestu, drugo dvoje kasnije u bolnicia mjestu nesreće poginuo je 48-godišnji putnik, dok su 29-godišnjak i vozačica s teškim ozljedama prevezeni u bolnice. Putnik je prevezen u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, a vozačica u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje su oboje naknadno preminuli.

U smrt odvela sebe i još dvojicu, nije imala ni vozaču: Novi detalji tragedije u Zagrebu
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Očevid je obavila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke.

Zbog očevida promet Ulicom dr. Luje Naletilića bio je u potpunosti obustavljen od 22 do 3 sata te se odvijao obilaznim pravcima.

Nakon očevida tijela svih troje poginulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

Kriminalističko istraživanje o okolnostima nesreće i dalje traje.

Prometna NesrećaNovi ZagrebPoginuli
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