Hrvatsku udara novi toplinski val: Temperature idu do 39, meteorolog otkrio kad će biti najgore

Ljeto se ne predaje, a pred Hrvatskom je novi toplinski val. Vrhunac vrućine očekuje se u petak, kada će boravak na otvorenom za mnoge predstavljati zdravstveni rizik.

Temperature već prelaze 30 stupnjeva, a Hrvatska se priprema za četvrti toplinski val ovog ljeta. Građani nakon dosadašnjih iskustava već imaju svoje načine kako se zaštititi od vrućine.

"Morate utjerati auto u garažu, isključiti sve iz struje zbog grmljavine i toga. Mi smo već imali ovo ljeto, otišao nam je i ruter i televizor", kaže Stanko iz Laslova.

Vera Margović iz Osijeka poručuje da tijekom najvećih vrućina ne planira izlaziti iz kuće.

"Nikud ne mrdati iz kuće, samo klima uključena, na kauču i to je jedino. Jer mi se dogodilo da sam se tu ispred Konzuma jednom skoro srušila. Unutra je prehladno, a vani je 36 i jednostavno mi se zacrnilo", kaže.

Najgore će biti u petak

Za cijelu zemlju u petak će vrijediti narančasto upozorenje zbog velike opasnosti od djelovanja vrućine na zdravlje. U Dalmaciji će opasnost u subotu biti još veća, dok bi u ostalim dijelovima zemlje vrućina trebala početi popuštati.

Meteorolog Dorian Ribarić upozorava da problem neće biti samo visoke dnevne temperature, nego i vrlo tople noći.

"Do vikenda sunčano, vruće, vrlo vruće, čak i sparno ponegdje. Ali najneugodnije bit će u petak, kad je i najviša opasnost djelovanja toplinskog vala na naše zdravlje", kaže Ribarić.

Temperature će nerijetko prelaziti 36 stupnjeva, a u Posavini bi se mogle penjati i do 38 ili 39. Toplije noći nastavit će se i tijekom vikenda, posebno na Jadranu.

Hitne službe pozivaju na oprez

Hitne službe posebno upozoravaju starije, djecu i kronične bolesnike da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana.

"Preporuke su više-manje uvijek iste, a to je da što manje izlazimo za vrijeme najvećih vrućina. Preporuke su od 10 do 17, svi ljudi koji imaju problema s nekim kroničnim bolestima, stariji, djeca, neka ostaju u zatvorenim prostorima", kaže Višnja Nesek Adam, pročelnica Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KB-a Sveti Duh.

Građani već planiraju kako će izdržati još jednu rundu ekstremnih temperatura. Drago iz Pule kaže da će ostati kod kuće, Bernie iz Irske ne izlazi bez šešira, kreme za sunčanje i odjeće koja štiti kožu, dok Josip Belić iz Zagreba spas traži u klimi i bazenu.

Ljeto je već pokazalo koliko ekstremne temperature mogu biti opasne, a nova runda vrućine stiže već u petak.