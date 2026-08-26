Maria je tražila jače pečena jaja, a onda joj je konobar donio račun koji ju je zaprepastio

Jednostavan doručak tijekom odmora u talijanskom ljetovalištu Riccione pretvorio se u noćnu moru za brazilsku turisticu Mariju Claru.

Njezin, naizgled bezazlen, zahtjev da kajgana bude malo bolje pečena pokrenuo je lavinu događaja koji su kulminirali šokantnom porukom otisnutom na računu, a koja je bila namijenjena kuharu.

Incident, koji se zbio 19. kolovoza u restoranu Victor Lab, nije završio samo na neugodnom iskustvu, već je prerastao u viralnu priču koja je razotkrila ne samo lošu uslugu, već i nevjerojatnu reakciju vlasnika restorana te mračnu stranu internetskih rasprava.

Nelagoda od samog početka

Maria Clara i njezina obitelj, koji inače žive u Firenci, posjetili su popularni restoran na Viale Ceccarini kako bi započeli dan. Naručila je kajganu, sok i kavu. No, problemi su počeli odmah.

Kada je ljubazno zamolila konobara da jaja budu "malo bolje pečena", naišla je na grub i neočekivan odgovor. "Ovdje ne radimo sirova jaja", odbrusio joj je, tvrdi ona.

Unatoč tome, kada je jelo stiglo, jaja su i dalje bila premekana, a uz njih je poslužena i salata koju je izričito tražila da izostave. Ne želeći stvarati neugodnosti tijekom odmora, odlučila je prešutjeti.

"Pustila sam to jer se nisam htjela svađati", ispričala je kasnije talijanskim medijima. Međutim, pravi šok tek je uslijedio. Na ispisu narudžbe, koji je stajao na stolu, uočila je poruku koju je konobar uputio kuhinji, a koja je greškom sustava postala vidljiva i gostima.

Ispod specifikacije narudžbe stajala je rečenica: "Ovo me živcira. Spali jaja i pljuni u njih." Obitelj je isprva pomislila da se radi o nekoj bizarnoj šali. No, kako su sekunde prolazile, obuzeo ih je strah i gađenje pri pomisli da bi njihova hrana zaista mogla biti kontaminirana.

Foto: TikTok

Pokušaj zataškavanja i službena isprika

Uznemireni, odmah su zatražili razgovor s odgovornom osobom. U početku im je rečeno da u restoranu nema menadžera, no nakon inzistiranja, on se ipak pojavio.

Konobar, za kojeg se kasnije ispostavilo da je sedamnaestogodišnjak, "problijedio je i postao vrlo nervozan" kada je shvatio da je poruka otkrivena. U panici je pokušao zgrabiti račun i baciti ga, no obitelj ga je zaustavila, zaprijetivši da će pozvati karabinjere.

"Ispričao se i rekao da je to bila samo šala između njega i kuhara", prepričala je Maria Clara. "Da sam bila nepristojna, još bih i mogla razumjeti da se netko naljuti. Ali nisam. Samo sam najljubaznije moguće zamolila za malo jače pečena jaja."

Restoran je kasnije, pod negativnom recenzijom koju je Maria Clara ostavila na Googleu, uputio javnu ispriku. Potvrdili su da se incident dogodio, navodeći da je odgovorni zaposlenik mladi, sezonski radnik koji je kod njih bio zaposlen tek nekoliko tjedana.

"Ponašanje koje ste prijavili bilo je apsolutno neprimjereno i ni na koji način ne odražava vrijednosti, uslugu i profesionalne standarde koje nastojimo osigurati svaki dan", napisali su.

Također su naveli da su sporni artikli uklonjeni s računa te da su obitelji ponuđeni drugi proizvodi u znak isprike, što su oni odbili.

Od isprike do bizarnog ismijavanja

No, umjesto da se priča tu završi, vlasnik restorana Luciano Colono odlučio se na potpuno bizaran potez. Nekoliko dana kasnije, na službenom TikTok profilu restorana Victor Lab objavljen je video koji je cijeli incident pretvorio u farsu.

U skeču, sam vlasnik glumi zahtjevnog gosta koji odbija svako jelo koje mu donesu, da bi na kraju zatražio upravo kajganu. Konobarica ga tada, uz smiješak, upita: "Sa pljuvačkom ili bez?".

Video je uključivao i anketu u kojoj su pratitelje pitali treba li mladom konobaru oprostiti i vratiti ga na posao. Za Mariju Claru, ovaj je video bio kap koja je prelila čašu.

"Ponekad mi dođe da se nasmijem dok to gledam, ali ovo nije stvar za smijeh. Ovo je ozbiljno", izjavila je, osjećajući se ponovno uvrijeđeno i ismijano.

Ružna strana viralne priče

Nakon što je njezina priča postala viralna, Maria Clara se suočila s novim valom neugodnosti. Kako je izvijestio talijanski list Corriere della Sera, zbog svog brazilskog podrijetla postala je meta rasističkih uvreda i prijetnji smrću na društvenim mrežama.

Ono što ju je dodatno užasnulo bili su komentari ljudi koji su tvrdili da rade u ugostiteljstvu i otvoreno priznavali da su i sami radili slične stvari "napasnim" gostima.

"Isprva smo mislili da je to samo glupa šala, a onda smo pročitali komentare poput ‘I ja sam to radio’. Tada smo počeli shvaćati da se takve stvari možda stvarno događaju", zaključila je.