Šok na Brijunima: Lažni vojni brod uplovio u štićeno područje dok je ondje bio Turudić?

Brod koji je posljednjih godina plovio istarskim akvatorijem, a čije se ime ranije povezivalo sa spisima američkog milijardera i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, našlo se u središtu sigurnosnog incidenta na Brijunima, piše Morski.hr.

Prema informacijama do kojih je došao Morski.hr, skupina slovensko-hrvatskih državljana pokušala je plovilo prikazati kao vojni brod Hrvatske vojske, koristeći pritom vojne oznake i uniforme kako bi zaobišla sigurnosne procedure i plaćanje lučkih naknada.

Incident je posebno osjetljiv jer se, prema neslužbenim informacijama, na Brijunima u tom trenutku nalazio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, zbog čega je područje bilo pod pojačanim sigurnosnim nadzorom kao prostor u kojem boravi štićena osoba.

Grupa slovensko-hrvatskih državljana na brodu sustavno se lažno predstavljala kao službena delegacija Hrvatske vojske kako bi izbjegla sigurnosne provjere i plaćanje pristojbi. Cilj je bio zaobići obvezu legitimacije te plaćanje lučkih pristojbi, vezova i ulaznica Lučkoj upravi Pula, koja upravlja lukama u Fažani i na Brijunima. Posada je nosila i vojne uniforme kako bi obmana bila uvjerljivija.

Pregledom je utvrđeno da plovilo nema vidljivu službenu registracijsku oznaku. Umjesto nje, na pramcu se nalazila lažna vojna oznaka. Brod je zapravo privatno vlasništvo tvrtke Olimp Defense Group, koju posjeduju slovenski autoprijevoznik i Mladen Miljanić, umirovljeni djelatnik Hrvatske vojske.

Izvori navode da ovo plovilo već desetak godina plovi istarskim akvatorijem i da je ranije bilo privezano i u pulskoj vojnoj luci Vargarola.

Foto: MORSKI.HR

Plovilo presretnuto na Brijunima

U trenutku incidenta plovilom je upravljao slovenski državljanin K.G., osoba otprije poznata sigurnosnim službama. Zbog njegove kaznene evidencije prije nekoliko mjeseci poništen je i natječaj Ministarstva unutarnjih poslova za nabavu policijskih brodica.

Nakon što je uočeno sumnjivo kretanje plovila u blizini štićene osobe, uslijedila je reakcija pomorske policije, Obalne straže i vojske. Plovilo je presretnuto na Brijunima, gdje je proveden nadzor.

Iz policijske uprave kratko su potvrdili da je postupanje u tijeku i da ne mogu davati detaljnije informacije. Neslužbeno se doznaje da je posadi na licu mjesta izrečena novčana kazna od 1.000 eura, a članovi posade bit će dodatno ispitani, piše Morski.hr.

Prijetili diplomatskim incidentom

Franko Kliman, nadzornik obale u Lučkoj upravi Pula, opisao je ranije probleme s posadom ovog broda.

"Prije mjesec dana zvali su nas iz nadzorne službe Nacionalnog parka Brijuni i pitali može li kod njih i u Fažani na deset minuta pristati brod s navodnom 'vojnom delegacijom iz Vijetnama'. Odgovorio sam da za deset minuta nema problema. Danas me opet zvao isti gospodin. No, tada je stigla i prava Obalna straža, koja je potvrdila da nikakva službena vojna delegacija nije na Brijunima. Tada smo posumnjali da nas netko obmanjuje, pa su naše službe odmah krenule na Brijune", rekao je Kliman, prenosi Morski.hr.

Dodao je da ovo nije prvi takav slučaj. "Nakon toga su, u skladu s Pomorskim zakonikom, utvrđeni prekršaji i posada je sankcionirana. Kolega iz NP Brijuni rekao mi je da su mu prije nekoliko godina ti isti ljudi prijetili kad im je pokušao naplatiti vez. Odbili su platiti i rekli da će 'izbiti diplomatski incident'. Riječ je o osobama koje se lažno predstavljaju samo kako ne bi plaćale pristojbe. Kontaktirao sam treću osobu i poručio im da više ne dolaze. U Fažani i na Brijunima više ne mogu pristati. Rečeno mi je da su u pitanju slovenski državljani."

Foto: MORSKI.HR

'Ovo je mogao biti veliki sigurnosni problem'

Izvor iz Ministarstva mora pojašnjava da su ovim postupkom drastično prekršena pravila o označavanju plovila. Svako civilno plovilo registrirano u Hrvatskoj mora imati jasno istaknut naziv luke upisa i registracijski broj. Strani brod mora imati istaknutu zastavu matične države, zastavu Hrvatske i važeću vinjetu.

Ovaj brod imao je samo hrvatsku zastavu i improvizirani broj na pramcu koji je podsjećao na vojne oznake.

Sugovornici Morskog iz sigurnosnih službi slažu se u procjeni opasnosti.

"Ovo je vrlo lako mogao biti i veliki sigurnosni problem. Zamislite scenarij u kojem brod vizualno izgleda kao vojni, posada se oblači u uniforme nalik vojnima i lažno se predstavlja. Na taj način ulaze u strogo štićeni prostor u kojem borave osobe iz državnog vrha ili diplomacije. Bez rigorozne provjere, takve osobe predstavljaju izuzetno visok sigurnosni rizik."

Istraga o svim okolnostima ovog slučaja se nastavlja.