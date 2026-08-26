Stiže lijek za jedan od najsmrtonosnijih rakova: Stopa preživljavanja udvostručena

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) odobrila je revolucionarni lijek za rak gušterače tvrtke Revolution Medicines nakon što se u velikom kliničkom ispitivanju pokazalo da udvostručuje stopu preživljavanja pacijenata u uznapredovaloj fazi bolesti, pruživši novu nadu oboljelima od toga smrtonosnog karcinoma.

Tableta koja se uzima jednom na dan, a nosit će naziv Rasonque, odobrena je za metastatski rak gušterače kod pacijenata koji su prethodno primali terapiju ili ne mogu primati kombiniranu kemoterapiju.

Lijek je osmišljen kako bi blokirao nekoliko oblika proteina RAS, koji potiče rast tumora kod mnogih oblika raka gušterače.

Tvrtka Revolution priopćila je da je lijek sada dostupan u SAD-u po cijeni od 39.800 američkih dolara za zalihu dostatnu za 30 dana, pri čemu prihvatljivi pacijenti s komercijalnim osiguranjem uz pomoć za sufinanciranje ne bi plaćali ništa.

Kada je Revolution u travnju objavio rezultate ispitivanja lijeka, to je izazvalo ogromnu potražnju. FDA je brzo odobrio rani pristup u okviru programa takozvane milosrdne uporabe, koji pacijentima s teškim ili po život opasnim stanjima omogućuje primanje eksperimentalnih terapija izvan kliničkih ispitivanja prije nego što regulator izda službeno odobrenje.

Pacijentima donosi predah od kemoterapije

Terapija je nekim pacijentima s ranim pristupom već omogućila predah od teških posljedica kemoterapije.

Barbara Andes (88) iz Fullertona u Kaliforniji, koja je lijek počela uzimati u srpnju nakon godinu dana kemoterapije, rekla je da joj je lijek omogućio povratak svakodnevnim aktivnostima te da uzrokuje znatno manje mučnine i umora. Službeno odobrenje otvorit će pristup liječenju za mnogo više pacijenata, dodala je.

"Za pacijente i obitelji koje se suočavaju s metastatskim rakom gušterače ovo odobrenje predstavlja dugo očekivani i dugo zasluženi napredak", rekao je Brian Wolpin, ravnatelj Centra za istraživanje raka gušterače obitelji Hale pri Institutu za rak Dana-Farber.

Tvrtka Revolution Medicines, sa sjedištem u Redwood Cityju u Kaliforniji, nije zasad odgovorila na Reutersov upit za komentar o cijeni i dostupnosti lijeka.

Ubrzano odobrenje i milijarde prihoda

Lijek je bio među prvim proizvodima koje je Uprava za hranu i lijekove prihvatila u okviru novoga ubrzanog postupka revizije pokrenutog prošle godine. Postupak je osmišljen kako bi se rokovi za terapije koje se odnose na ključne zdravstvene prioritete u SAD-u i velike nezadovoljene medicinske potrebe skratili na samo jedan do dva mjeseca, u usporedbi s uobičajenih 10 do 12 mjeseci.

Analitičari procjenjuju da bi lijek mogao ostvariti 11,5 milijardi dolara prihoda na godišnjoj razini.

Američko društvo za borbu protiv raka procjenjuje da će rak gušterače ove godine biti dijagnosticiran kod oko 67.350 pacijenata.