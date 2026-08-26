Dinamo i Hajduk doznali prve protivnike u Kupu

Okončano je pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa te je poznata većina parova prvog kola, suparnike su saznali i najveći favoriti ovogodišnjeg natjecanja.

Prošle sezone nogometaši Dinama su na osječkoj Opus Areni pobijedili Rijeku s 2-0 u finalu, a ovogodišnji Kup Dinamo će početi gostovanjem kod četvrtoligaša Bedema u Ivankovu. U pretkolu je Bedem odigrao 2-2 kod Varteksa te je potom prošao dalje boljim izvođenjem jedanaesteraca 5-3.

Rijeka će gostovati kod Vrbovca, člana petog nogometnog razreda, dok splitski Hajduk igra na gostovanju kod četvrtoligaša Vardarca. U pretkolu je Vrbovec kao domaćin svladao Daruvar s 4-1, dok je Vardarac s 3-1 pred svojim navijačima bio bolji od Ližnjana.

Vrlo zahtjevno gostovanje imat će Osijek koji dolazi u Sisak kod Segeste, novog član drugog razreda. Segesta je u pretkolu s čak 18-0 slavila kod Slatine. Slaven Belupo gostuje u Zagrebu kod Hrvatskog dragovoljca koji je tek u produžetku slomio Dinamo Predavac i pobijedio s 2-0.

Lokomotiva će igrati u gostima kod Tomislav Donji Andrijevci, kluba koji je u pretkolu iznenadio Uljanik i svladao ga na domaćem terenu s čak 4-0.

Termin prvog kola Kupa je 9. rujna, ali je podložan promjenama.