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Nemilosrdna Segesta utrpala čak 18 komada, Belinho zabio u prolazu Kustošije

Nemilosrdna Segesta utrpala čak 18 komada, Belinho zabio u prolazu Kustošije
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rekord u Kupu drži Grobničan koji je pobijedio Papuk Orahovicu 29-1 u kolovozu 2023. godine

25.8.2026.
19:33
Hina
Sime Zelic/PIXSELL
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U pretkolu hrvatskog nogometnog Kupa Segesta je na gostovanju pobijedila Slatinu sa čak 18-0.

Segesta, koja igra u drugom razredu hrvatskog nogometa je ostvarila nevjerojatnu pobjedu protiv Slatine, člana Premijer Županijske lige Virovitičko - Podravske.

Gosti su poveli u 11. minuti golom Marka Brkića, a do kraja poluvremena su zabili još pet golova. U nastavku je najstariji hrvatski klub zabio još 12 golova. Ukupno se 11 igrača upisalo među strijelce.

Dva igrača Segeste postigla su hat-trick, Vilim Gec (37, 56, 59) i Silvio Ivanišević Dvornik (46, 62, 65), po dva pogotka zabili su Nikša Čulina (25, 71), Ivan Jajalo (43, 44) i Luka Kožić (78, 90), a po jedan Marko Brkić (11), Karlo BIlić (20), Tonći Kukoč-Petraello (49), Bartol Kunert (51), Sekou Sanogo (67) i Filip Salković (81).

Rekordnu pobjedu u Kupu ostvario je Grobničan koji je pobijedio Papuk Orahovicu sa 29-1 u kolovozu 2023.

U utorak su odigrane još dvije utakmice. Kustošija je pobijedila Zadar sa 3-1, dok je Vukovar 1991 porazio Radnički iz Dalja sa 4-1.

Za Kustošiju koja je igrala u Lučkom, strijelci su bili David Žabec (13), Rafael Gomes Cirino (32) i Nikola Šunjić (90+3), dok je za Zadar zabio Ivan Santini (24).

U trećoj utakmici, Vukovar, donedavni prvoligaš, je porazio Radnički iz Dalja, člana 3. HNL istok.

Gosi su poveli u 50, minuti golom Juraja Matkovića, no domaćin je okrenuo rezultat golovima Aljoše Avramovića (58), Leonarda Augusta Brodersena (61), Sejobe Barnesa (71, 77).

Hrvatski KupSegesta
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