Livaković sletio u Barcelonu: Evo kada bi trebao potpisati

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković sletio je u Barcelonu, gdje bi uskoro trebao potpisati ugovor s istoimenim španjolskim velikanom.

Dugo je trajala trakavica oko Livakovića, kojeg se povezivalo s Dinamom, no na kraju je 31-godišnji vratar Fenerbahçea završio u Kataloniji. Za sada se ne zna hoće li, kako je prvotno bilo planirano, Livaković otići na posudbu ili će odmah postati rezerva Joanu Garciji, ali da je njegov dolazak na Camp Nou istinit najbolje pokazuje video koji je objavio španjolski novinar Víctor Navarro.

‼️Dominik Livaković ya está en Barcelona



🧤Portero para el Barça que firma por 4 temporadas



🏥 Mañana revisión médica pic.twitter.com/leNlyBQ7MT — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 25, 2026

Uz video Livakovića u Barceloni Navarro je napisao kako će hrvatski vratar, ukoliko prođe liječnički pregled u srijedu, s Barcelonom potpisati ugovor na četiri godine.