Veliki obrat oko Livakovića: Barcelona promijenila plan, Hrvat već sutra stiže na pregled

Dominik Livaković jedna je od glavnih tema hrvatskog prijelaznog roka. Prvi vratar hrvatske reprezentacije posljednjih se mjeseci povezivao s brojnim klubovima i različitim scenarijima, no čini se da bi dugoj transfernoj priči uskoro mogao doći kraj.

Prvotno se pisalo da će Livaković nakon potpisa ugovora otići na posudbu, a zatim se sljedeće sezone vratiti u Barcelonu i postati prva zamjena mladom Joanu Garcíji, nakon očekivanog umirovljenja Wojciecha Szczęsnog.

Ipak, prema navodima španjolskog Cadena SER-a, hrvatski reprezentativac ove bi sezone trebao ostati u Barceloni. Katalonski Sport također navodi da je sve spremno za dovršetak transfera i potpis četverogodišnjeg ugovora.

Livaković bi već sutra trebao obaviti liječnički pregled u Barceloninu trening-centru Ciutat Esportiva Joan Gamper. Nakon toga očekuju se potpis ugovora i njegovo službeno predstavljanje kao novog igrača katalonskog velikana.