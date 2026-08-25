Nevrijeme poharalo Europu: Bujice nose ljude i aute, tornado rušio kuće

Snažno nevrijeme pogodilo je španjolski grad Tarragonu, gdje su obilna kiša, tuča i snažni udari vjetra u kratkom vremenu pretvorili ulice u bujice. Voda je nosila vozila, rušila stabla i plavila objekte, a hitne službe zaprimile su više od tisuću poziva.

Na jednoj od snimki vidi se muškarac kojeg bujica nosi niz ulicu zajedno s prevrnutim mopedom, dok mu drugi muškarac pokušava pomoći trčeći uz nogostup.

Druge snimke prikazuju krupnu tuču koja udara po automobilima, autobusima i izlozima te gotovo potpuno smanjuje vidljivost.

Više ozlijeđenih, urušio se i dio krova

Tijekom nevremena urušio se i dio krova trgovačkog centra, no ondje, prema dostupnim informacijama, nije bilo ozlijeđenih. U Tarragoni su tri osobe završile u bolnici, ali njihove ozljede nisu opisane kao teške.

Kako piše Daily Mail, još ozbiljnije posljedice zabilježene su u Roda de Beri, oko pola sata vožnje sjeverno od Tarragone. Ondje je u noći na subotu ozlijeđeno 11 ljudi, među njima i 18-godišnjakinja koja je teško stradala nakon što se na nju srušio zid uz obalu.

Vatrogasci su tijekom nevremena intervenirali zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i zatvorenih prometnica, a dio stanovnika ostao je bez električne energije.

Nevrijeme pogodilo i Baleare

Problema je bilo i na Balearskim otocima. Na Ibizi je nagla promjena razine mora poplavila dio plaže u San Antoniju i prostor na kojem se trebao održati koncert, zbog čega je događaj otkazan iz sigurnosnih razloga.

Podsjetimo, nevrijeme je teško pogodilo i Francusku. Tornado je poharao selo Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđeno više od 40 ljudi, a oštećene su stotine kuća. Među ozlijeđenima bila je i trudnica na koju se srušila kuća.