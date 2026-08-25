Tornado poharao francusko selo, ozlijeđeno više od 40 ljudi! Na trudnicu se srušila kuća

Tornado je poharao francusko selo Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđena 41 osoba, a oštećene su stotine kuća. Prema navodima novinske agencije AFP, lokalne vlasti izvijestile su da je 15 osoba prevezeno u bolnicu, uključujući trudnicu koja je ozlijeđena nakon što se na nju srušila kuća, piše BBC.

🚨🌪️SUPERCELL TORNADO IN FRANCE!

THE ATMOSPHERE EXPLODED AFTER 5 HEAT DOMES!



Today, a powerful supercell thunderstorm produced a large and spectacular tornado in France’s Aude department, south of Carcassonne.



The footage is absolutely shocking. 🌪️



A massive Supercell Tornado… pic.twitter.com/3w6J0P0yct — Jeo Albant (@jeoalbant) August 24, 2026

Više od 120 pripadnika hitnih službi upućeno je na mjesto događaja nakon što je vjetar, koji je dosezao brzinu od 117 kilometara na sat, u ponedjeljak dizao krovove s kuća i oštetio njih oko 300. Francuske vlasti izdale su narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena za velik dio jugozapada zemlje, gdje su već zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom i poremećaji u prometu.

Foto: Idriss Bigou-Gilles/AFP/Profimedia

Prema navodima nadležnih službi, zbog ekstremnih vremenskih uvjeta oko 2800 kućanstava u deset sela ostalo je bez električne energije. Vlasti u departmanu Aude na jugozapadu Francuske otkazale su treću etapu biciklističke utrke Vuelta a España na tom području nakon što je tuča u francuskim Pirinejima prisilila bicikliste da potraže zaklon.

Kašnjenje i otkazivanje letova

Snimke očevidaca iz te regije prikazuju vrtložni lijevak tornada koji se nadvio nad kuće i drveće na obzoru. Snimke iz malog mjesta Pomas, koje je najteže stradalo, prikazuju iščupana stabla, oštećene automobile i ruševine uništenih kuća.

Foto: Idriss Bigou-Gilles/AFP/Profimedia

Istovremeno je došlo do kašnjenja i otkazivanja letova u zračnim lukama u Bordeauxu, Marseilleu, Nici, Toulouseu te sjeverno od Pariza, izjavio je ministar prometa Philippe Tabarot. Prema podacima francuske nacionalne meteorološke službe Météo-France, u Francuskoj se godišnje u prosjeku bilježi nekoliko desetaka tornada.

Foto: Idriss Bigou-Gilles/AFP/Profimedia

Ovo se događa nakon ljeta obilježenog nezapamćenim toplinskim valovima i šumskim požarima u Europi, pri čemu je jugozapad Francuske bio među najteže pogođenim područjima; ondje je u jednom od najvećih šumskih požara od Drugog svjetskog rata izgorjelo 42.000 hektara površine.