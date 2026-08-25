Tornado poharao francusko selo, ozlijeđeno više od 40 ljudi! Na trudnicu se srušila kuća
Više od 120 pripadnika hitnih službi upućeno je na mjesto događaja nakon što je vjetar, koji je dosezao brzinu od 117 kilometara na sat, u ponedjeljak dizao krovove s kuća i oštetio njih oko 300
Tornado je poharao francusko selo Pomas na jugozapadu zemlje, pri čemu je ozlijeđena 41 osoba, a oštećene su stotine kuća. Prema navodima novinske agencije AFP, lokalne vlasti izvijestile su da je 15 osoba prevezeno u bolnicu, uključujući trudnicu koja je ozlijeđena nakon što se na nju srušila kuća, piše BBC.
Više od 120 pripadnika hitnih službi upućeno je na mjesto događaja nakon što je vjetar, koji je dosezao brzinu od 117 kilometara na sat, u ponedjeljak dizao krovove s kuća i oštetio njih oko 300. Francuske vlasti izdale su narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena za velik dio jugozapada zemlje, gdje su već zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom i poremećaji u prometu.
Prema navodima nadležnih službi, zbog ekstremnih vremenskih uvjeta oko 2800 kućanstava u deset sela ostalo je bez električne energije. Vlasti u departmanu Aude na jugozapadu Francuske otkazale su treću etapu biciklističke utrke Vuelta a España na tom području nakon što je tuča u francuskim Pirinejima prisilila bicikliste da potraže zaklon.
Kašnjenje i otkazivanje letova
Snimke očevidaca iz te regije prikazuju vrtložni lijevak tornada koji se nadvio nad kuće i drveće na obzoru. Snimke iz malog mjesta Pomas, koje je najteže stradalo, prikazuju iščupana stabla, oštećene automobile i ruševine uništenih kuća.
Istovremeno je došlo do kašnjenja i otkazivanja letova u zračnim lukama u Bordeauxu, Marseilleu, Nici, Toulouseu te sjeverno od Pariza, izjavio je ministar prometa Philippe Tabarot. Prema podacima francuske nacionalne meteorološke službe Météo-France, u Francuskoj se godišnje u prosjeku bilježi nekoliko desetaka tornada.
Ovo se događa nakon ljeta obilježenog nezapamćenim toplinskim valovima i šumskim požarima u Europi, pri čemu je jugozapad Francuske bio među najteže pogođenim područjima; ondje je u jednom od najvećih šumskih požara od Drugog svjetskog rata izgorjelo 42.000 hektara površine.