Ratari pokazali računicu koja ih baca u očaj: 'Cijene ravna crta, kao kad srce prestane kucati'

Moćni kombajni već su izašli na polja, no poljoprivrednici ove godine nemaju mnogo razloga za zadovoljstvo. Uz niske otkupne cijene i posljedice suše, novi udarac donijelo im je poskupljenje plavog dizela.

Početkom godine litru su plaćali oko 70 centi, dok je sada cijena narasla na više od 1,30 eura.

"Dakle, cijena plavog dizela je gotovo 100 posto otišla gore", kaže poljoprivrednik Mato Brlošić. A gorivo je samo jedan u nizu problema s kojima se ratari suočavaju ove godine.

"Otkupna cijena pšenice je niska, tu je i suša, sada i veliko poskupljenje plavog dizela. Što bi bivši premijer rekao, smatram i mislim da smo sada baš u banani", kaže Vinko Sičaja, član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore.

Za hektar kukuruza ulažu i do 1300 eura

Koliko je situacija teška, poljoprivrednici pokazuju na primjeru kukuruza. Zbog suše klipovi su slabije razvijeni, zrna su lošija, a očekivani prinos znatno manji.

Za proizvodnju kukuruza na jednom hektaru potrebno je uložiti između 1100 i 1300 eura. Oko 300 eura odlazi na obradu tla, 200 na sjeme, 400 na gnojivo, po 50 eura na zaštitu od korova i osiguranje te oko 150 eura na kombajniranje. Ako zemlja nije njihova, treba dodati još oko 150 eura za zakup.

Foto: RTL Danas

Uz otkupnu cijenu kukuruza od 170 eura po toni, za pokrivanje troškova proizvodnje ratarima je potreban prinos između sedam i osam tona po hektaru. No ove će godine zbog suše na mnogim poljima biti znatno manji.

Foto: RTL Danas

"Trenutačno kukuruzi izgledaju za nekih četiri do šest tona po hektaru. To je sve jako loše", kaže poljoprivrednik Tomislav Brlošić.

'Pšenica nam je plaćena kao prije 25 godina'

Poljoprivrednici upozoravaju da im rastu gotovo svi ulazni troškovi, dok cijene njihovih proizvoda ne prate taj rast.

"Mi poljoprivrednici smo stvarno zadnja rupa na svirali. Ne možemo diktirati cijenu. Svako malo na televiziji možemo vidjeti kako mali poljoprivrednici bacaju voće i povrće, tako da smo svi u jednom velikom začaranom krugu", kaže Sičaja.

Slično upozorava i Mato Brlošić: "Pšenica se plaća po istoj cijeni kao i prije 25 godina. A pojedine stvari, od gnojiva i do drugih stvari, poskupjele su između 200 i 400 posto gore."

Foto: RTL Danas

A pred poljoprivrednicima su već novi troškovi.

"Uskoro ćemo morati u pripremu zemljišta za sjetvu uljane repice. Pitanje je koliki će nam zapravo biti troškovi za novu sjetv"“, upozorava Tomislav Brlošić. Kombajn potroši više od 30 litara goriva po hektaru.

Nakon žetve mogli bi zbrajati gubitke

Žetva suncokreta već je počela, a uskoro slijedi i kukuruz. Kombajni pritom po hektaru troše više od 30 litara goriva, kojem je cijena od početka godine porasla gotovo 100 posto.

Foto: RTL Danas

"A ne poskupljuje samo gorivo: Stalno poskupljuju zaštita, sjemena, gnojiva - sve ekstremno ide na više, a cijene vidimo – ravna crta, kao kad čovjeku prestane srce kucati", slikovito opisuje Mato Brlošić.

Poljoprivrednici će i ove godine odraditi posao koji ih čeka na poljima, no prema sadašnjim procjenama, nakon žetve mnogi neće zbrajati prihode, nego gubitke.