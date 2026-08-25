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VATRENA STIHIJA /

Vatrogasci objavili dramatičnu snimku goruće jahte kraj Čiova: Pogledajte s čime su se borili

Vatrogasci objavili dramatičnu snimku goruće jahte kraj Čiova: Pogledajte s čime su se borili
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Foto: Facebook/Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira

Na intervenciji su, uz DVD Trogir, sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira, DVD-a Kaštel Gomilica i DVD-a Okruk

25.8.2026.
9:53
Tajana Gvardiol
Facebook/Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira
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Poznati su novi detalji velike vatrogasne intervencije koja se jučer odvijala na južnoj strani otoka Čiova, gdje je izbio požar na motornoj jahti od 20 metara. U zahtjevnoj akciji sudjelovalo je ukupno 18 vatrogasaca, četiri vatrogasna vozila i dva plovila.

Vatrogasci objavili dramatičnu snimku goruće jahte kraj Čiova: Pogledajte s čime su se borili
Foto: Facebook/Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira

Na intervenciji su, uz DVD Trogir, sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira, DVD-a Kaštel Gomilica i DVD-a Okruk. U gašenju požara sudjelovali su i djelatnici Lučke kapetanije te Obalne straže, piše Dalmacija Danas. Vatrogasci DVD-a Trogir objavili su na svojem Facebook profilu i snimku požara. 

Požar je izbio na morskom području kod Čiova, u smjeru lokaliteta Fumija. Tijekom intervencije iz jahte se širio gust crni dim koji je bio vidljiv s kopna, uključujući i područje Kaštela. U jednom trenutku plamen je zahvatio gornji i stražnji dio plovila.

Jahta na kraju potonula

Nakon što su vatrogasci stavili požar pod kontrolu, na jahti su ostala velika oštećenja. Posebno su stradali središnji i stražnji dio plovila, dok su pojedini dijelovi nadgrađa potpuno pocrnjeli od vatre. Gašenje požara na plovilu predstavlja posebno zahtjevnu intervenciju zbog otežanog pristupa, brzog širenja vatre te opasnosti od zapaljenja goriva i drugih lako zapaljivih materijala.

Vatrogasci objavili dramatičnu snimku goruće jahte kraj Čiova: Pogledajte s čime su se borili
Foto: Facebook/Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira

U ovom slučaju pravodobna reakcija i koordinacija više vatrogasnih postrojbi i nadležnih službi omogućile su uspješno gašenje požara. Točan uzrok izbijanja požara, kao i konačna procjena materijalne štete na jahti, zasad nisu poznati.

Vatrogasci objavili dramatičnu snimku goruće jahte kraj Čiova: Pogledajte s čime su se borili
Foto: Facebook/Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira

Jahta je, podsjetimo, na kraju i potonula na dubinu od 20 do 30 metara dok su je pokušali odtegliti do obale. 

VatrogasciPožarčiovoTrogirJahta
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