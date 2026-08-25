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DRAMA U ALPAMA /

Planinar pao u ledenjačku pukotinu: Priklještila ga stijena teška 300 kilograma!

Planinar pao u ledenjačku pukotinu: Priklještila ga stijena teška 300 kilograma!
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Foto: Harald Dostal/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Spašavatelji su morali koristiti sustav kolotura i hidrauličnu opremu kako bi podigli stijenu

25.8.2026.
10:09
Jaga Komazec
Harald Dostal/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
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Njemački planinar (69) ozlijeđen je nakon što je tijekom uspona u Stubajskim Alpama u Tirolu pao u ledenjačku pukotinu, a potom mu je stijena teška između 250 i 300 kilograma prikliještila lijevu potkoljenicu.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak tijekom visokogorske ture prema vrhu Pfaffenschneide, visokom 3366 metara, piše Heute.

Muškarac je s dvojicom prijatelja krenuo iz planinarskog doma Hildesheimer Hütte, a u području Pfaffenkogela izgubio je ravnotežu i skliznuo u pukotinu.

Stijena mu prikliještila nogu

Tijekom pada odlomila se velika kamena ploča koja je također završila u pukotini i prikliještila mu nogu.

Spašavatelji su morali koristiti sustav kolotura i hidrauličnu opremu kako bi podigli stijenu i oslobodili ozlijeđenog planinara.

Nakon izvlačenja helikopter hitne pomoći prevezao ga je u bolnicu u Hallu u Tirolu. Zadobio je ozljede glave i lijeve potkoljenice.

U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovali su pripadnici gorske službe spašavanja iz Neustifta, vatrogasci, posada helikoptera hitne pomoći, policijski helikopter i pripadnik alpske policije.

HelikopterSpašavanjePlaninarAustrijaTirol
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