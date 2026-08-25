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STRAVIČNA TRAGEDIJA KRALJEVA /

Automobil pokosio majku i dvoje djece, djevojčica (5) preminula: Otac sve gledao

Automobil pokosio majku i dvoje djece, djevojčica (5) preminula: Otac sve gledao
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Foto: Screenshot 'Facebook'/Portal KRUG

Istraga treba utvrditi sve okolnosti koje su dovele do tragedije

25.8.2026.
10:50
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/Portal KRUG
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Petogodišnja djevojčica preminula je od teških ozljeda koje je zadobila u prometnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izletio s kolnika i na pješačkoj stazi udario majku i njezino dvoje djece.

Prema navodima svjedoka, četveročlana obitelj šetala je nogostupom kada je automobil kojim je upravljao mlađi vozač izgubio nadzor, prethodno se sudario s drugim vozilom, a potom prešao preko rubnjaka i uletio među pješake.

Automobil je udario majku, petogodišnju djevojčicu i dječaka starog godinu i pol. Otac je izbjegao udarac.

"Čuo se strahovit prasak lima, a onda i jauci. Automobil je doslovno pokosio majku i djecu i odbacio ih niz kosinu keja sve do žičane ograde gradskog bazena. Otac je za dlaku izbjegao udarac, ali je gledao kako mu auto odnosi najmilije. Prizor dječjih kolica zgužvanih na livadi nikada neću zaboraviti", ispričao je jedan od svjedoka za Telegraf.

Djevojčica preminula u bolnici

Petogodišnjakinja je nakon nesreće bila u dubokoj komi s teškim ozljedama glave i unutarnjih organa. Nakon početnog zbrinjavanja u Kraljevu prevezena je u Beograd, gdje je unatoč naporima liječnika preminula u Univerzitetskoj dječjoj klinici u Tiršovoj.

Njezin mlađi brat zadobio je teške ozljede glave i ekstremiteta te se također liječi u Beogradu pod stalnim liječničkim nadzorom.

Majka je hospitalizirana u Općoj bolnici "Studenica" u Kraljevu s teškim tjelesnim ozljedama.

Vozač priveden

Policija je nakon nesreće obavila očevid, a vozača automobila privela. Nadležno tužiteljstvo naložilo je daljnju istragu koja uključuje alkotestiranje, analizu krvi i vještačenje brzine kojom se vozilo kretalo.

Istraga treba utvrditi sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Prometna NesrećaKraljevoSrbijaPoginulo Dijete
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