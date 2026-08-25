Sjećate se 'nakaza'? Zahvaljujući snimci RTL-a Danas Anna Dujić sada je na suđenju

Anna Dujić, kći Nediljka Dujića, u utorak ujutro sjela je na optuženičku klupu zbog incidenta od 31. srpnja 2024. godine. Prijavila ju je policajka nakon incidenta na požarištu, tvrdeći da ju je vrijeđala i pokušala pregaziti. Incident se, podsjetimo, dogodio tijekom televizijskog javljanja reporterke RTL-a Danas s požarišta u Skradinu, Neda i Anna Dujić žestoko su kritizirale vatrogasce i policajce.

"Ćaća mi se doma guši, sve je napravio za ovu državu. Oni ni prstom da maknu. Nakaze jedne'', rekla je Anna i pokazala na vatrogasca i policajku koju je dodatno izvrijeđala.

Annu Dujić tereti se za pokušaj prisile prema službenoj osobi, za što se može izreći i do osam godina zatvora, te prijetnju službenoj osobi, za što Kazneni zakon propisuje do pet godina zatvora. Policajka je u prijavi opisala kako je 31. srpnja 2024. Anna Dujić naišla na blokadni punkt. Bila je u automobilu marke Audi šibenskih tablica.

Policajka ju je prepoznala po snimkama

Iako joj je palicom "Stop" davala znak da se zaustavi, vozačica nije htjela stati. Policajka je napravila korak unatrag kako je Audi ne bi pregazio, no ipak joj je dotaknuo prednji dio noge. Da nije zakoračila, navela je u prijavi, automobil bi je udario. Osim toga, vozačica joj je pokazala srednji prst i urlala "J…. ti mater, dolje mi je kuća".

Annu je policajka prepoznala po RTL-ovim snimkama s požarišta i prijavila ju unatoč pritiscima nadređenih.

Policajku su uvjeravali kako nema smisla podnositi kaznenu prijavu nakon dva dana budući da to nije odmah učinila te kako bi si mogla navući probleme.

Dujić je u svom iskazu tvrdila da nije imala namjeru udariti policajku, već da se ona naslonila na automobil i izjavila kako može proći "samo ako ju pregazi". Priznala je da je bila uzrujana te da je izgovorila neprimjerene riječi, za što se kasnije ispričala.