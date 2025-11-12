Policajka kojoj je prijetila Anna Dujić stigla na sud: Odvjetnik otkrio kako se osjeća

Sedam mjeseci nakon podizanja, potvrđena je optužnica protiv Anne Dujić u aferi Nakaze.

Kći bivšeg šefa Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića tereti se za prijetnju i pokušaj prisile prema policajki, a na Općinskom sudu u Karlovcu u srijedu ujutro održano je Optužno vijeće.

Razgovarali smo s odvjetnikom policajke

U pratnji svog odvjetnika Ivana Gržića u Karlovac je stigla policajka, ali ne i optužena Anna Dujić koju se ujedno tereti da je s ciljem zastrašivanja policajke, koja je prema njoj ranije postupala, izgovorila riječi prijetećeg sadržaja. Te scene zabilježile su kamere RTL-a Danas prošle godine u kolovozu, za vrijeme požara na području Šibenika.

"Zaprimio sam rješenje po kojem je potvrđena predmetna optužnica. Očekivao sam to, sukladno stanju spisa i dokazima pribavljenih za vrijeme istrage. Mislim da je ovakav ishod bio očekivan, a i iz razloga jer se po službenoj statistici DORH-a 97,5 posto optužnica potvrđuje", kazao je odvjetnik policajke Ivan Gržić.

Na pitanje kako se osjeća njegova klijentica, Gržić poručuje: "Osjeća se kao žrtva, takav joj je status i dodijeljen u ovom postupku. Međutim, ovakva odluka i rasplet situacije nakon intervencije glavnog državnog odvjetnika i meni i njoj vraća nadu u hrvatsko pravosuđe".

