Otkrivena ruta CRO Racea: Gotovo 1000 kilometara, teža strana Učke i finiš na Jarunu

Još su četiri tjedna ostala do početka 11. izdanja biciklističke utrke CRO Race, koje će se održati od 22. do 27. rujna, a sada je poznata i kompletna trasa svih šest etapa.

Kao i jubilarno prošlogodišnje 10. izdanje, i ovogodišnji CRO Race započet će u Splitu, dok je cilj tradicionalno u Zagrebu.

Zahvaljujući ruti dugoj gotovo 1000 kilometara koja povezuje unutrašnjost s obalom, najljepša slika Hrvatske ponovno će biti podijeljena sa svijetom ističući raznolikost zemlje i bogatstvo njezine prirodne i kulturne baštine. Ova utrka nije samo sportski događaj, već ima i značajnu ulogu u promociji Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije koja privlači profesionalce, entuzijaste, rekreativne bicikliste i istraživače na dva kotača.

Tijekom prve etape biciklisti će pred sobom imati 167 kilometara dugačku dionicu od Splita do Segeta Donjeg, slijedi već uobičajena 114.5km duga druga dionica od Biograda na Moru do Novalje koja je na programu četvrtu godinu zaredom, dok će se u četvrtak voziti treća etapa od Krka do Labina u dužini od 174.5km. I ova je dionica po četvrti put na trasi, no razlika u odnosu na prethodne godine je u tome što se neće voziti preko Učke, a i pomaknuta je na dan ranije, odnosno s četvrte na treću. Ipak, vozači neće niti ove godine izbjeći penjanje na Učku u četvrtoj etapi koja će se voziti od Pule do Rijeke u dužini od 160km, a ove godine će ju morati svladati s teže istarske strane.

Domaćini starta i cilja posljednje dvije etape su isti, peta će se voziti od Karlovca do Svete Nedelje u dužini od 164.5km, a šesta od Samobora do Zagreba u dužini od 159.5km. No, za razliku od posljednje tri godine kada je cilj bio ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice, ove godine utrka će završiti na Jarunu.

Sportski dio utrke i ove će godine biti na najvišoj razini, uz očekivani nastup nekoliko najboljih svjetskih timova pogotovo stoga što je ove godine CRO Race dobio višu razinu kategorizacije u kalendaru Međunarodnog biciklističkog saveza (UCI), odnosno uvršten je u kategoriju 2.Pro.

Ove godine će se po šesti put održati i Kids CRO Race, u sklopu kojega će najmlađi posjetitelji moći će testirati svoje biciklističke vještine u virtualnoj utrci koristeći simulatore.

ETAPE CRO RACEA 2026:

22. rujna, 1. etapa: Split - Seget Donji 167km

23. rujna, 2. etapa: Biograd na Moru - Novalja, 114.5km

24. rujna, 3. etapa: Krk -Labin, 174.5km

25. rujna, 4. etapa: Pula - Rijeka, 160km

26. rujna, 5. etapa: Karlovac - Sveta Nedelja, 164.5km

27. rujna, 6. etapa: Samobor - Zagreb, 159.5km