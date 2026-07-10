Fabrizio Romano objavio vijest koja je odjeknula: Hrvatski tinejdžer ide u Dortmund

Iz Lokomotive stiže vijest koja je brzo odjeknula nogometnim krugovima! 16-godišnji stoper Liam Claude Kanté na korak je od prelaska u slavnu Borussiju Dortmund.

Transfer je dodatno dobio na težini nakon što ga je potvrdio poznati insajder Fabrizio Romano, čija je objava o mladom hrvatskom talentu privukla veliku pažnju nogometne javnosti.

🚨🟡⚫️ EXCL: Borussia Dortmund agree deal to sign 16 year old centre back Liam Claude Kanté, here we go!



BVB won the race with several top clubs across Europe, deal signed for the Croatian talent from Lokomotiva Zagreb. pic.twitter.com/gwgAkmvyib — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Kanté je rođen u Zagrebu, majka mu je Hrvatica, a otac dolazi iz Malija. Njegov razvoj posebno je pratio bivši igrač Dinama Mathias Chago, koji ga je još kao mladog igrača usmjerio prema Lokomotivi, unatoč interesu drugih klubova.

Mladi branič prošle je sezone nastupao za kadetsku momčad Lokomotive, a za hrvatske mlađe selekcije upisao je sedam nastupa. Njegove igre privukle su pažnju više klubova, no Borussia je bila najkonkretnija.

Kanté se ističe tehnikom, mirnoćom s loptom, dobrim čitanjem igre i sigurnošću u obrambenim situacijama. Sa 185 centimetara visine vrlo je jak u zračnim duelima, a uz dobre fizičke predispozicije smatra se igračem s velikim potencijalom za budućnost.

U Dortmundu bi ga mogao dočekati hrvatski trener Niko Kovač, a nije isključeno da mladi stoper ranije nego očekivano dobije priliku trenirati s prvom momčadi.