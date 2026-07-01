Jučer je gorila Dalmacija, danas se zbraja šteta: 'Kuća se nije vidjela od plamena'

NEVRIME I NESRIĆA /

Sinoć je gorilo, danas se zbraja šteta nakon četiri velika požara u Dalmaciji. Paralelno, kako imamo traume od prošlih superćelijskih oluja i tornada, svi sad opet strahujemo jer uskoro bi mogao krenuti novi kaos. Vatrena stihija izazvana udarom groma, nakon rekordnih temperatura koje su zadnjeg dana lipnja dosezale i do 40 stupnjevana, na Čiovu je gutala sve pred sobom.

"Panika, vi ne možete vjerovati s jedne strane viču mi gosti.. ja im govorim mirni ste nema panike, Žedno gori, daleko je od kuće i nije prošlo 5 minuta viče gost gori kraj kuće", ispričala je Dijana iz Okruga Gornjeg. 150 vatrogasca, neumorno je branilo kuće cijelu noć, a u istom broju i danas ostali na terenu nadzirati opožareno područje. Osim maslinika, izgorjeli su kontejneri koji su služili kao skladišta te nekoliko vozila. Više u prilogu...