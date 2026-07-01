Uoči povijesne utakmice Sarajevom se vijore zastave: Sa zvučnika odjekuje neslužbena himna

UZAVRELA ATMOSFERA /

Noćas nema spavanja u Bosni i Hercegovini - pred Zmajevima je povijesna utakmica: igraju protiv domaćina SAD-a, a jesu li spremni navijači? Iz Sarajeva se javila naša Nikolina Radić:

"U Sarajevu je vruće, ne samo zbog ljetne vrućine nego i zbog uzavrele atmosfere kojom se očekuje utakmica. Ona se održava u 2 sata iza ponoći - svi su nestrpljivi, po gradu se mogu vidjeti BiH zastave, kako sadašnja tako i ona koja je bila službena do 1998., sa šest ljiljana.

Sa svakog drugog zvučnika se čuje i Halidova pjesma koja počinje stihom 'Poljem se širi miris ljiljana' - to je postala neslužbena himna bosanskohercegovačkih navijača."

Gradovi i općine sami su donosili odluke na koji način će večeras regulirati rad kafića. Više pogledajte u prilogu