Obračun Milanovića i Plenkovića ne jenjava: Hrvatski vojnici ipak ne idu u Pariz?

MAKSANOV KORNER /
Sandro Perković otkrio kako Hrvatska može srušiti Portugal
Sukob Pantovčaka i Banskih dvora ne jenjava, a hrvatski vojnici, čini se, ipak ne idu u Pariz.
Načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid odlučio je poslušati zapovijed predsjednika Zorana Milanovića o odbijanju sudjelovanja pripadnika Počasno-zaštitne bojne na vojnoj paradi u Parizu.
S druge strane, premijer Andrej Plenković odbio se sastati s predsjednikom i poručuje - vojska nije Milanovićeva prćija.
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