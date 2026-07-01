Obračun Milanovića i Plenkovića ne jenjava: Hrvatski vojnici ipak ne idu u Pariz?

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ESKALIRAO SUKOB /

Sukob Pantovčaka i Banskih dvora ne jenjava, a hrvatski vojnici, čini se, ipak ne idu u Pariz.

Načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid odlučio je poslušati zapovijed predsjednika Zorana Milanovića o odbijanju sudjelovanja pripadnika Počasno-zaštitne bojne na vojnoj paradi u Parizu.

S druge strane, premijer Andrej Plenković odbio se sastati s predsjednikom i poručuje - vojska nije Milanovićeva prćija.

Više pogledajte u prilogu.