Isti proizvod, druga cijena: Pogledajte koliko se više plaća na Jadranu nego u Zagrebu

Vrećice su sve praznije, a računi sve veći. Za isti iznos novca građani danas iz trgovina izlaze s manje proizvoda nego prije, a poskupljenja osjećaju svi – bez obzira na regiju.

"Može se primijetiti kako s vremenom cijene stvarno rastu i rastu, tako da ne znam do kada ćemo ovako", kaže Đuro iz Dubrovnika.

"Sve ukupno. Prije je košarica bila solidna, oko 20 eura, a sada je poprilično viša", kaže Vesna iz Makarske.

Obala skuplja od kontinenta

Čini se da je kupnja uz obalu znatno skuplja nego u ostatku zemlje. Usporedbe pokazuju da se za iste proizvode u jadranskim gradovima često mora izdvojiti više novca nego u kontinentalnoj Hrvatskoj.

"Posebno kada počne turizam, tada je na zelenom dijelu tržnice voće i povrće dvostruko skuplje. Moja mama u Trogiru kaže da je tamo sve još skuplje nego na splitskoj tržnici", kaže Gordana iz Splita.

"I u pojedinim dućanima u centru grada unaprijed se najavljuje da će se cijene povisiti. Daju se neke akcije, ali od toga građani nemaju puno koristi", kaže Eleonora iz Splita.

Razlike u cijenama i do nekoliko eura

Od prošle godine trgovci su obvezni svakodnevno objavljivati cijene proizvoda, a usporedbe pokazuju razlike između Zagreba i jadranskih gradova.

U istoj trgovini paket istog sladoleda u Zagrebu stoji 5,99 eura, dok u Splitu doseže 6,99 eura. Ista pasta za zube na kontinentu košta oko 6 eura, dok se u Primoštenu prodaje gotovo 7 eura.

Paket pelena u Rovinju skuplji je više od 4 eura nego u Zagrebu, dok krema za sunčanje u Novalji također bilježi višu cijenu. Isti WC papir u Zagrebu stoji oko 6,63 eura, a u Makarskoj 7,39 eura.

Foto: RTL Danas

Zbog toga kupci u Dalmaciji sve češće paze u kojim trgovinama kupuju.

"Nedavno mi je jedan gost rekao da je paket vode od šest boca od litre i pol u dućanu vidio za 10 eura. Bio je šokiran. Kaže da je u Hamburgu, odakle dolazi, to dva eura", kaže Ivo iz Makarske.

'Utjecaj turizma postoji, ali nije presudan'

Stručnjaci ističu kako turizam ima određeni utjecaj na cijene, ali ne i presudan.

"Jednako je turizam utjecao danas kao i 2015. godine. Mi imamo izraženu sezonalnost u turizmu i između ostalog utjecaj kroz cijene. Međutim, taj utjecaj nije velik i on iščezava nakon turističke sezone", kaže Paško Burnać, profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Na otocima su cijene često još više – ne samo u trgovinama, nego i u ugostiteljstvu.

"Na otocima ima puno manje onih koji se bave uslugama u odnosu na Split i veće gradove, pa je za očekivati da su cijene nešto više. Građani to plaćaju s istim, a često i manjim plaćama od prosječnih", kaže Burnać.

Iako su inflaciju osjetili svi građani, razlike u cijenama između kontinenta i obale na kraju mjeseca stvaraju znatno veći račun za kućanstva na Jadranu.