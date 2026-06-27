Kako su kokoši i legići ušli u hrvatsku politiku? Rat videima 'zapalio' lijeve i desne

Videom na društvenim mrežama, HDZ-ovci su bocnuli političke protivnike iz Možemo. U njemu se čuje: "Na Hipodromu više nema konja, 2 milijuna eura izvučena je lova. Kosta sve priznao, istina je vani. Tomašević smišlja kako da se brani".

"Filmić neodoljivo podsjeća na filmiće koje pušta iranska Vlada. Ne mogu reći da me čudi da su se ugledali na autoritarne režime", smatra Sandra Benčić iz Možemo.

"Kada već to ideš raditi, hajde upotrijebi ljudsku kreativnost, ljudsku snagu, ljudsku inovaciju, a ne najbazičniji AI, izaziva doslovno susramlje", dodaje.

Premijer Andrej Plenković odgovara - spot je super.

'Rat' videima

"Meni je drago sad je spot uspješan, ekipu iz muzemo je dirnula istina, ne vidim da su demantirali ijednu činjenicu iz spota. A aluzija i uspordbe s onim što je radio Iran je smiješno", kaže Plenković.

Onda se osvrnuo na drugi video.

"Oni su brže bolje koristili deep fake, umjetnu inteligenciju da proizvedu moj glas i ubace ga na svoju pressicu da naprave diverziju. Ta ekipa mora još puno žganaca papati da se iz Muzemo pretvore u ozbiljnu političku stranku", dodaje premijer.

U HDZ-u dodaju da se format njihova videa koristio u američkoj i britanskoj kampanji.

"Na jedan šaljiv način smo prikazali svu kontradiktornost i licemjerje Možemo i SDP-a", smatra ministar turizma Tonči Glavina.

Sve je komentirao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković: "Imate putujući cirkus po Hrvatskoj gdje se napada Vladu. Onda možete očekivati da ćete dobiti odgovor, to je politika, to je tako".

Kokoši i AI u politici

HDZ-ov AI video reakcija je na višetjednu kampanju SDP-a i Možemo "Stopama Plenkovićeve inflacije". Plenković nema strategiju povećanja proizvodnje hrane ni energetske neovisnosti, poručili su u Dubrovniku.

"Dvije stvari koje nas sada povezuju su nogometna reprezentacija i Plenkovićeva inflacija. Samo u Hrvatskoj je jedna kuglica sladoleda jednaka 14 kilograma pšenice koja se proizvodi u Slavoniji", kaže šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

No, reakcijama tu nije kraj. Slučajno ili ne, za vrijeme konferencije za medije pojavile su se kokoši, a onda i poruka na Facebooku HDZ-ova gradonačelnika Mate Frankovića - "ipak smo mi po njihovom kokošinjac pa je tako bilo lakše, u za njega poznatom okruženju, Siniši govoriti unaprijed naučeni tekst".

I kokoši i umjetna inteligencija očito su stigli - do visoke politike.