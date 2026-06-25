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Što je ovo? HDZ objavio crtić u kojem se baš jako rugaju Možemo: 'Muzemo vas mi...'

Što je ovo? HDZ objavio crtić u kojem se baš jako rugaju Možemo: 'Muzemo vas mi...'
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Foto: Screenshot Instagram HDZ

Na što se sve referira i ismijava HDZ, najbolje da pogledati sami..

25.6.2026.
15:02
danas.hr
Screenshot Instagram HDZ
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HDZ je na svojim društvenim mrežama objavio AI video crtića u kojem se baš jako rugaju zagrebačkoj vlasti - Možemo!, ali i SPD-u. 

U videu su tako prikazani Ivana Kekin, Sandra Benčić, Tomislav Tomašević te SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić prikazani kao Lego figurice, a HDZ-ovci članove Možemo nazivaju Muzemo.

"Vodili bi državu, to im je u planu, a u Zagrebu guraju afere u stranu! O inflaciji pričaju kroz mjesta i kroz sela, dok ih doma čekaju korupcijska djela", stoji u opisu videa. 

HDZ spominje aferu u zagrebačkoj Vodoopskrbi, vezanu uz sumnje da je donedavni direktor Marko Blažević namještao natječaje, među kojima i onaj od 40 milijuna eura za sustav daljinskog očitanja vodomjera. Spominje se i afera Hipodrom, u kojoj se bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević nagodio s Uskokom i priznao krivnju.

Na što se sve referira i ismijava HDZ, najbolje da pogledati sami..

HdzMožemo!Umjetna InteligencijaAi
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