Što je ovo? HDZ objavio crtić u kojem se baš jako rugaju Možemo: 'Muzemo vas mi...'

HDZ je na svojim društvenim mrežama objavio AI video crtića u kojem se baš jako rugaju zagrebačkoj vlasti - Možemo!, ali i SPD-u.

U videu su tako prikazani Ivana Kekin, Sandra Benčić, Tomislav Tomašević te SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić prikazani kao Lego figurice, a HDZ-ovci članove Možemo nazivaju Muzemo.

"Vodili bi državu, to im je u planu, a u Zagrebu guraju afere u stranu! O inflaciji pričaju kroz mjesta i kroz sela, dok ih doma čekaju korupcijska djela", stoji u opisu videa.

HDZ spominje aferu u zagrebačkoj Vodoopskrbi, vezanu uz sumnje da je donedavni direktor Marko Blažević namještao natječaje, među kojima i onaj od 40 milijuna eura za sustav daljinskog očitanja vodomjera. Spominje se i afera Hipodrom, u kojoj se bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević nagodio s Uskokom i priznao krivnju.

Na što se sve referira i ismijava HDZ, najbolje da pogledati sami..