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SMRT U ĆELIJI /

Mrtav pronađen u zatvoru na Bilicama: Bio je poznato lice crne kronike

Mrtav pronađen u zatvoru na Bilicama: Bio je poznato lice crne kronike
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Koliko je poznato, nema sumnje da se radi o kaznenom djelu

7.8.2026.
6:20
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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U ćeliji splitskog zatvora na Bilicama u srijedu je mrtav pronađen 51-godišnji Lenko Bešlić. O smrti je obaviješteno Državno odvjetništvo, a za sada, koliko je poznato, nema sumnje da se radi o kaznenom djelu, objavio je Dalmatinski portal.

Bešlića je javnost znala po mnogim suđenjima, a prije 12 godina osuđen je s partnericom za organiziranje međunarodne prostitucije s djevojkama iz Novog Sada i Banja Luke.

Nešto prije, dobio je tri godine zatvora zbog silovanja 18-godišnjakinje kojoj se lažno predstavio kao policajac i izvukao je iz auta u kojem je bila s dečkom.

Početkom godine Bešlić je završio ponovno u zatvoru zbog prevare i krivotvorenja.

Zatvor BiliceKriminalac
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