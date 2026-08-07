Mrtav pronađen u zatvoru na Bilicama: Bio je poznato lice crne kronike

U ćeliji splitskog zatvora na Bilicama u srijedu je mrtav pronađen 51-godišnji Lenko Bešlić. O smrti je obaviješteno Državno odvjetništvo, a za sada, koliko je poznato, nema sumnje da se radi o kaznenom djelu, objavio je Dalmatinski portal.

Bešlića je javnost znala po mnogim suđenjima, a prije 12 godina osuđen je s partnericom za organiziranje međunarodne prostitucije s djevojkama iz Novog Sada i Banja Luke.

Nešto prije, dobio je tri godine zatvora zbog silovanja 18-godišnjakinje kojoj se lažno predstavio kao policajac i izvukao je iz auta u kojem je bila s dečkom.

Početkom godine Bešlić je završio ponovno u zatvoru zbog prevare i krivotvorenja.