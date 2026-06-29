Ivan Skorin komentirao Plenkovića: 'Bojim se da nema pomoći - ili ćete vi brat ili će vas ubrat'

Ljetne cijene na obali ponovno su otvorile pitanje koliko kupci plaćaju iste proizvode ovisno o tome nalaze li se na kopnu ili na moru. Razlike se ne vide samo kod ugostiteljskih usluga, nego i kod svakodnevnih artikala u trgovinama.

Mala analiza šest proizvoda pokazuje koliko se cijene na kopnu i moru mogu razlikovati, i to za iste proizvode u istom trgovačkom lancu. Podaci su provjereni na aplikaciji Usporedi cijene, koju je omogućila Vlada.

Jetrena pašteta istog pakiranja na kopnu stoji jedan euro, dok se na moru prodaje za dva eura. Isti čips na kopnu košta dva eura, a na obali četiri. Tuba senfa u istom lancu na kopnu stoji tri eura, dok se na moru prodaje za pet.

Razlike su još vidljivije kod proizvoda koji se ljeti češće kupuju. Isti dezodorans na kopnu stoji tri eura, a na moru šest. Sprej protiv komaraca u istom trgovačkom lancu na kopnu košta šest eura, dok je na obali deset.

Najveća razlika zabilježena je kod kreme za sunčanje za djecu. Na kopnu ista krema stoji 16 eura, a na moru 26 eura.

Usporedba pokazuje da se razlike ne odnose samo na luksuzne ili turističke proizvode, nego i na osnovne stvari koje ljudi kupuju svakodnevno. Upravo zato pitanje ljetnih cijena ponovno otvara raspravu o maržama, sezonskom dizanju cijena i tome koliko turisti, ali i domaći kupci, plaćaju život uz obalu.

Plenković: 'To nije normalno'

O cijenama na otocima za RTL Direkt govorio je i premijer Andrej Plenković. Na pitanje kako se boriti s time da su neki proizvodi u istim trgovačkim lancima znatno skuplji na otocima, rekao je da su uoči sezone održani sastanci s turističkim sektorom.

"Mi očekujemo da i trgovački lanci pokažu razumijevanje. Jasno je da je njima sada sezona, ono što bi Hvarani rekli jematva ili berba, ali ta berba mora imati smisla i razuma", rekao je Plenković.

Poručio je da nije prihvatljivo da isti proizvod u jednom dijelu zemlje ima jednu cijenu, a na otoku višestruko veću.

"Ne može biti tako da nešto što u Osijeku košta x, ovdje košta x plus jedan, plus dva ili plus tri. To nije normalno, pogotovo ako je riječ o istom proizvodu", rekao je.

Premijer je ocijenio da su takve cijene problem i za domaće stanovništvo i za turiste.

"Naravno da je loše. Ne samo zato što je skuplje domaćima, nego je skuplje i turistima. Pa nisu ni oni neinformirani, i oni imaju mobitele kao i vi", zaključio je Plenković.

Voditelj emisije RTL Direkt Ivan Skorin komentirao je Plenkovića:

"Čuli ste premijera Jematva - beru vaše novčanike kao grožđe, šta je tu je, tržišna ekonomija. Doduše, nije baš da ste skroz nemoćni. Redovno smo ismijavali češke obitelji što sa sobom nose konzerve na jadran, ali takvo ponašanje je sad jedino logično. Ne da vas NE treba biti sramota, nego konzerve u prtljažniku trebaju biti naš nacionalni ponos, simbol otpora. Simbol AntiJematve. To govorim za one koji dolaze - nažalost za sve one koji žive tamo gdje je sprej za komarce duplo skuplji nego meni u Zagrebu. Bojim se da nema pomoći - ili ćete vi brat ili će vas ubrat."