FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZANIMLJIVO /

Od sutra jeftinije gorivo, ali ne onoliko koliko bi moglo biti. Evo koji je razlog

Gorivo će od sutra biti jeftinije, ali manje nego što se očekivalo. Vlada je podignula dio trošarina kojih se odrekla od početka energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku.

Tako će benzin pojeftiniti tri centa i cijena će mu biti 1,54. Toliko će se od sutra trebati izdvojiti i za litru dizela koji će pojeftiniti pet centi, dok će plavi dizel biti jeftiniji 10 centi i prodavat će se za 96 centi po litri.

Od sutra jeftinije gorivo, ali ne onoliko koliko bi moglo biti. Evo koji je razlog
Foto: RTL Danas

Da Vlada nije odlučila povećati trošarine, cijene goriva bile bi još niže. 

VOYO logo
29.6.2026.
13:45
RTL Danas
Cijene GorivaVladaBenzinDizelPlavi Dizel
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa