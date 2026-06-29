Od sutra jeftinije gorivo, ali ne onoliko koliko bi moglo biti. Evo koji je razlog

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Gorivo će od sutra biti jeftinije, ali manje nego što se očekivalo. Vlada je podignula dio trošarina kojih se odrekla od početka energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku.

Tako će benzin pojeftiniti tri centa i cijena će mu biti 1,54. Toliko će se od sutra trebati izdvojiti i za litru dizela koji će pojeftiniti pet centi, dok će plavi dizel biti jeftiniji 10 centi i prodavat će se za 96 centi po litri.

Foto: RTL Danas

Da Vlada nije odlučila povećati trošarine, cijene goriva bile bi još niže.