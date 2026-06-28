Evo kako je u kabini 'gorjelo': Ovako su naši komentatori pratili spektakl u Austriji

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Britanac George Russell (Mercedes) pobjednik je Velike nagrade Austrije na Red Bull Ringu u Spielbergu, čime je upisao svoju drugu pobjedu ove sezone i sedmu u karijeri. Russell je tako po drugi put trijumfirao na austrijskoj stazi, gdje je slavio i prije dvije godine.

U utrci punoj tempa, taktičkih odluka i brojnih dvoboja na stazi, vozač Mercedesa ponovno je pokazao mirnoću u ključnim trenucima te sačuvao prednost ispred najbližih pratitelja do samog kraja.

Ovom pobjedom Russell je potvrdio odličnu formu u aktualnoj sezoni, nakon što je sezonu otvorio trijumfom u Melbourneu, a sada je na Red Bull Ringu dodatno učvrstio svoj status jednog od glavnih kandidata u borbi za vrh ukupnog poretka.

U pozadini borbe za pobjedu, gledatelji su mogli pratiti i niz napetih okršaja u sredini poretka, gdje su se vodili intenzivni dvoboji između Ferrarija, McLarena i Mercedesa. Posebno je bilo uzbudljivo u duelima Leclerca i Hamiltona, kao i u situacijama u kojima je Piastri prolazio kroz gužvu i ulazio u izravne borbe za pozicije.

U televizijskom prijenosu dodatnu dinamiku utrci dao je i komentatorski studio Ivica Blažičko i Neven Novak, koji je u realnom vremenu pratio ključne trenutke, od borbi kotač uz kotač pa sve do promjena pozicija u samom vrhu. Posebno su istaknuti dvoboji Ferrarijevih vozača, gdje je u nekoliko navrata došlo do izravnih napada i obrana pozicija, što je dodatno podiglo napetost u utrci.