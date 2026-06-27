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Bravo, Petre!!! Pogledajte kako je Trg eksplodirao nakon gola Sučića

Hrvatska nogometna reprezentacija vodi 1-0 protiv Gane u Philadelphiji, na poluvremenu dvoboja posljednjeg trećeg kola skupine L na Svjetskom prvenstvu.

Uz taj rezultat, kao i 0-0 Engleske i Paname u New Jerseyju, u drugom ogledu posljednjeg kola ove skupine, Hrvatska je izbila na prvo mjesto ljestvice skupine L. Hrvatska ima šest bodova, Engleska pet, Gana četiri, dok je Panama od ranije prežaljena na posljednjem mjestu.

Prvu veliku šansu imala je Hrvatska u 17. minuti kada je Vlašić iz daljine naciljao vratnicu. Hrvatska je povela u 31. minuti kada je s više od 20 metara precizno potegnuo Petar Sučić te je pronašao put do mreže za 1-0.

U prvom poluvremenu Gana je jedinu pravu priliku imala u 40. minuti kada je Semenyo iskosa pucao pored vratnice.

Trg bana Josipa Jelačića je eksplodirao nakon gola Sučića što možete pogledati na videu gore.

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27.6.2026.
23:55
Sportski.netHina
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPetar SučićSvjetsko Prvenstvo 2026.Trg Bana Josipa Jelacica
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