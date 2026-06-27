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Povijesna utakmica Perišića: Samo su Maradona, Maldini i Seeler ispred njega

Povijesna utakmica Perišića: Samo su Maradona, Maldini i Seeler ispred njega
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Foto: Dan Mullan/Getty images/Profimedia

Veliki pothvat i povijesni za velikog igrača i svakako jednog od najvećih koje je Hrvatska ikad imala

27.6.2026.
22:45
Sportski.net
Dan Mullan/Getty images/Profimedia
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Hrvatska igra treće kolo skupine L Svjetskog prvenstva. Protivnik je Gana, a ulog plasman u nokaut fazu. 

Ivan Perišić igra za Hrvatsku 20. put na Svjetskom prvenstvu, a svi nastupi su bili u prvoj postavi; jedini vanjski igrači koji su nastupili više puta, sa 100% nastupa u prvoj postavi, su Paolo Maldini (23), Diego Maradona (21) i Uwe Seeler (21).

Veliki pothvat i povijesni za velikog igrača i svakako jednog od najvećih koje je Hrvatska ikad imala. 

Izbornik Zlatko Dalić stavio je Perišića na lijevog beka, a Hrvatskoj je dovoljan i bod da osigura plasman u nokaut fazu. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Ivan Perišić
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