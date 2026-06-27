Povijesna utakmica Perišića: Samo su Maradona, Maldini i Seeler ispred njega

Hrvatska igra treće kolo skupine L Svjetskog prvenstva. Protivnik je Gana, a ulog plasman u nokaut fazu.

Ivan Perišić igra za Hrvatsku 20. put na Svjetskom prvenstvu, a svi nastupi su bili u prvoj postavi; jedini vanjski igrači koji su nastupili više puta, sa 100% nastupa u prvoj postavi, su Paolo Maldini (23), Diego Maradona (21) i Uwe Seeler (21).

20 - Ivan Perisic is making his 20th appearance for Croatia at the FIFA World Cup, all of which have come as starts; the only outfielders to make more appearances with 100% of them as starts are Paolo Maldini (23), Diego Maradona (21) and Uwe Seeler (21).



Consistency. pic.twitter.com/1eXd3YKOYK — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

Veliki pothvat i povijesni za velikog igrača i svakako jednog od najvećih koje je Hrvatska ikad imala.

Izbornik Zlatko Dalić stavio je Perišića na lijevog beka, a Hrvatskoj je dovoljan i bod da osigura plasman u nokaut fazu.