KAKVA VELIČINA /
Povijesna utakmica Perišića: Samo su Maradona, Maldini i Seeler ispred njega
Veliki pothvat i povijesni za velikog igrača i svakako jednog od najvećih koje je Hrvatska ikad imala
27.6.2026.
22:45
Dan Mullan/Getty images/Profimedia
Hrvatska igra treće kolo skupine L Svjetskog prvenstva. Protivnik je Gana, a ulog plasman u nokaut fazu.
Ivan Perišić igra za Hrvatsku 20. put na Svjetskom prvenstvu, a svi nastupi su bili u prvoj postavi; jedini vanjski igrači koji su nastupili više puta, sa 100% nastupa u prvoj postavi, su Paolo Maldini (23), Diego Maradona (21) i Uwe Seeler (21).
Veliki pothvat i povijesni za velikog igrača i svakako jednog od najvećih koje je Hrvatska ikad imala.
Izbornik Zlatko Dalić stavio je Perišića na lijevog beka, a Hrvatskoj je dovoljan i bod da osigura plasman u nokaut fazu.
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