Mlada influencerica (26) izgubila bitku nakon trogodišnje borbe s rijetkom bolešću

Američka influencerica Sydney Towle preminula je u 27. godini nakon gotovo trogodišnje borbe s kolangiokarcinomom, rijetkim i agresivnim oblikom raka žučnih vodova. Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj, navodeći da je preminula mirno, okružena najbližima.

Sydney je dijagnozu dobila u kolovozu 2023. godine, kada je zbog kvržice i pečenja u trbuhu otišla na pregled. Isprva se sumnjalo na bruh, no pretrage su pokazale da boluje od rijetkog oblika raka koji se najčešće otkriva u uznapredovaloj fazi.

@sydtowle Rest in Peace to the best sister ever. Sydney fought so hard and was always so positive and spread happiness wherever she went. Thank you all. ♬ original sound - syd

Prije bolesti radila je kao menadžerica za društvene mreže u tvrtki Epic Games, a na TikToku je već okupljala velik broj pratitelja. Nakon dijagnoze odlučila je otvoreno govoriti o svom liječenju te je s pratiteljima dijelila trenutke iz svakodnevnog života, ali i borbe s bolešću. Upravo joj je iskrenost donijela još veću podršku, a na TikToku je pratilo više od milijun ljudi.

Osim što je dokumentirala svoje liječenje, Sydney je prikupljala sredstva za Zakladu za kolangiokarcinom. Planirala je istrčati maraton u New Yorku kako bi pomogla oboljelima te je prikupila više od 10 tisuća dolara.

♬ original sound - syd @sydtowle Coming soon: early cancer detection, from home. @spotitearly is opening a waitlist for an upcoming U.S. pilot (planned by 2027). Join for early access and 20% off once it’s available, if you’re eligible to take part. Timeline subject to change. #ad

Iako je u početku dobro reagirala na kemoterapiju i operaciju, bolest se ove godine vratila. U svibnju je otkrila da se rak proširio na potrbušnicu, a liječnici su joj preporučili palijativnu skrb. Ona je tada poručila da neće odustati te je potražila drugo liječničko mišljenje. Kasnije su joj pronađeni tumori na plućima, a posljednje tjedne života provela je u bolnici. Početkom kolovoza prebačena je u hospicij, gdje je preminula 5. kolovoza.

U jednoj od posljednjih snimki poručila je kako je važno odnositi se prema ljudima s dobrotom i suosjećanjem jer, kako je rekla, "nikad ne znamo kroz što netko prolazi". Zaklada za kolangiokarcinom zahvalila joj je na svemu što je učinila za podizanje svijesti o bolesti, a obitelj ju je opisala kao osobu koja je i u najtežim trenucima širila optimizam i podršku drugima.