Poznato gdje kujica Lou čeka Višnjiće, Mirela Rupić ponovno se obrušila na kritičare i azil
Kujica Lou privremeno je napustila riječki azil, a njezin novi smještaj potaknuo je još jednu reakciju Mirele Rupić
Slučaj kujice Lou, koji je posljednjih dana izazvao brojne reakcije javnosti, dobio je novi nastavak. Pas će do dolaska Gorana (53) i Eve Višnjić u Hrvatsku biti smješten u privremenom domu, nakon što je potvrđeno da će upravo oni postati njezini novi vlasnici.
Lou će do dolaska Višnjićevih u Hrvatsku biti na privremenom smještaju pod skrbi Udruge Vis Vitalis. Naime, Goran i Eva Višnjić trenutačno su u procesu preseljenja nakon dugogodišnjeg života u inozemstvu.
Iz Društva za zaštitu životinja Rijeka objavili su kako se mlada kujica nije najbolje snašla u azilu, zbog čega je premještena na privremeni smještaj. Ondje se nalazi zajedno s još dva psa spašena s imanja na Učki, gdje su živjeli u izrazito lošim uvjetima.
Nakon objave ponovno se oglasila Mirela Rupić, majka Lane Lourdes Rupić (19). U podužem komentaru kritizirala je riječki azil, ali i osobu kod koje se Lou trenutačno nalazi.
"Lou je otišla u ruke nekome tko prostači kao kočijaš dok joj je starija žena očito asistent za pljuvanje po javnim mrežama. Zaista idealni uvjeti za život", napisala je.
U nastavku je ustvrdila da Lou kod nje i kćeri nije bila trajno udomljena dok nisu pokušali utvrditi kako će se slagati s ostalim životinjama u kućanstvu. Tvrdi da je kujica dobivala svu potrebnu pažnju i skrb te da je upravo kod njih uspjela napredovati nakon što je spašena s Učke.
Rupić smatra da je cijela situacija nepravedno usmjerena prema njezinoj kćeri Lani Lourdes Rupić, za koju kaže da je nepravedno izložena kritikama i javnom linču.
"Moju ste kći javno linčovali, a niste znali da je povratak u azil bila samo moja odluka, a ne njezina", poručila je te dodala kako smatra da su mnogi donosili zaključke bez poznavanja svih okolnosti.
Podsjetimo, Lou je prije nekoliko mjeseci udomila Lana Lourdes Rupić, no kujica je nedavno vraćena u riječki azil nakon što se, prema riječima Mirele Rupić, nije uspjela prilagoditi životu s ostalim životinjama u njihovu domu. Odluka je izazvala burne reakcije javnosti, a ubrzo je objavljeno da će novi dom pronaći kod glumca Gorana Višnjića i njegove supruge Eve. Do njihova dolaska u Hrvatsku Lou će ostati na privremenom smještaju, nakon čega bi trebala započeti novo poglavlje u svom životu.