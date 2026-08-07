Poznato gdje kujica Lou čeka Višnjiće, Mirela Rupić ponovno se obrušila na kritičare i azil

Slučaj kujice Lou, koji je posljednjih dana izazvao brojne reakcije javnosti, dobio je novi nastavak. Pas će do dolaska Gorana (53) i Eve Višnjić u Hrvatsku biti smješten u privremenom domu, nakon što je potvrđeno da će upravo oni postati njezini novi vlasnici.

Lou će do dolaska Višnjićevih u Hrvatsku biti na privremenom smještaju pod skrbi Udruge Vis Vitalis. Naime, Goran i Eva Višnjić trenutačno su u procesu preseljenja nakon dugogodišnjeg života u inozemstvu.

Iz Društva za zaštitu životinja Rijeka objavili su kako se mlada kujica nije najbolje snašla u azilu, zbog čega je premještena na privremeni smještaj. Ondje se nalazi zajedno s još dva psa spašena s imanja na Učki, gdje su živjeli u izrazito lošim uvjetima.

Nakon objave ponovno se oglasila Mirela Rupić, majka Lane Lourdes Rupić (19). U podužem komentaru kritizirala je riječki azil, ali i osobu kod koje se Lou trenutačno nalazi.

"Lou je otišla u ruke nekome tko prostači kao kočijaš dok joj je starija žena očito asistent za pljuvanje po javnim mrežama. Zaista idealni uvjeti za život", napisala je.

Foto: Screenshot Facebook

U nastavku je ustvrdila da Lou kod nje i kćeri nije bila trajno udomljena dok nisu pokušali utvrditi kako će se slagati s ostalim životinjama u kućanstvu. Tvrdi da je kujica dobivala svu potrebnu pažnju i skrb te da je upravo kod njih uspjela napredovati nakon što je spašena s Učke.

Rupić smatra da je cijela situacija nepravedno usmjerena prema njezinoj kćeri Lani Lourdes Rupić, za koju kaže da je nepravedno izložena kritikama i javnom linču.

"Moju ste kći javno linčovali, a niste znali da je povratak u azil bila samo moja odluka, a ne njezina", poručila je te dodala kako smatra da su mnogi donosili zaključke bez poznavanja svih okolnosti.

Podsjetimo, Lou je prije nekoliko mjeseci udomila Lana Lourdes Rupić, no kujica je nedavno vraćena u riječki azil nakon što se, prema riječima Mirele Rupić, nije uspjela prilagoditi životu s ostalim životinjama u njihovu domu. Odluka je izazvala burne reakcije javnosti, a ubrzo je objavljeno da će novi dom pronaći kod glumca Gorana Višnjića i njegove supruge Eve. Do njihova dolaska u Hrvatsku Lou će ostati na privremenom smještaju, nakon čega bi trebala započeti novo poglavlje u svom životu.