Goran Višnjić se s obitelji vratio živjeti u Hrvatsku, supruga Eva: 'Dobro je vratiti se kući'

Eva Višnjić, supruga proslavljenog hrvatskog glumca Gorana Višnjića (53), na svom je Instagram profilu podijelila veliku životnu vijest – nakon 25 godina života u Kaliforniji i šest godina provedenih u engleskom Cornwallu, njihova se obitelj vratila u Hrvatsku.

"Nakon 25 godina u Kaliforniji i šest godina u Cornwallu odlučili smo da je vrijeme za povratak kući!", započela je svoju objavu.

Priznala je kako će Los Angeles zauvijek imati posebno mjesto u njezinu srcu.

"Volim Los Angeles, praktički sam odrasla u tom gradu", napisala je, no dodala da se nakon dolaska djece njihov pogled na život promijenio.

'Bilo je savršeno… sve do Brexita'

"Nakon što smo dobili djecu, Los Angeles je postao sasvim drugačije iskustvo i poželjeli smo živjeti prirodnijim načinom života."

Zbog djece su se odlučili preseliti u Ujedinjeno Kraljevstvo. Kako je objasnila, njihova djeca tečno govore hrvatski, ali nisu dovoljno dobro čitala i pisala na hrvatskom jeziku.

"Naša djeca tečno govore hrvatski, ali nikada nisu dovoljno dobro čitala i pisala hrvatski, pa smo zaključili da je najbolje preseliti ih u britanski školski sustav."

Obitelj je svoj novi dom tada pronašla u Cornwallu, za koji Eva ima samo riječi hvale.

"Cornwall je prekrasno mjesto. Priroda i plaže su zadivljujuće. Bilo je savršeno… sve do Brexita."

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

'Ostali smo dulje nego što bismo inače'

Nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, stvari su se, kaže, značajno zakomplicirale, osobito kada su u pitanju putovanja u Hrvatsku.

"Tada se sve promijenilo, a posebno su putovanja u Hrvatsku postala prava noćna mora. Do Hrvatske nam je trebalo 11 sati, jednako kao iz Los Angelesa, samo bez jet laga."

Nije skrivala ni da joj je teško pala britanska klima.

"Ni vrijeme u Ujedinjenom Kraljevstvu nije pomoglo. Jednostavno nismo navikli na stalne jake vjetrove i kišu. Kada pola života provedete na sunčanim mjestima, iznimno se teško prilagoditi potpuno drukčijoj klimi."

Ipak, najveći izazov bio je pronaći način kako djecu prebaciti iz engleskog školskog sustava.

"Imali smo problem kako djecu ispisati iz škola na engleskom jeziku, pa smo ostali dulje nego što bismo inače."

'Naš novi dom je u Istri'

Rješenje su pronašli prošle godine, a sada su, kako kaže, napokon ostvarili ono što su priželjkivali.

"Prošle godine napokon smo riješili naš najveći problem oko povratka u Hrvatsku i sada s ponosom možemo reći – vratili smo se. Naš novi dom je u Istri."

Istru je opisala s velikom dozom emocija.

"Zemlja maslinova ulja, odličnog vina i tartufa. Mali raj na zemlji s blagom klimom, puno sunca, mjesto gdje rastu stabla limuna, gdje su Rimljani gradili svoje vile i gdje noću možete slušati cvrčke."

Na kraju je poručila kako je upravo povratak najbližima ono što ovaj novi početak čini posebnim.

"Dobro je biti blizu obitelji i prijatelja, dobro je vratiti se kući!", zaključila je Eva Višnjić u objavi koja je razveselila brojne pratitelje.