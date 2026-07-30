Ova četiri horoskopska znaka su prijatelji iz pakla: Njih treba izbjegavati u širokom luku

Na Međunarodni dan prijateljstva, 30. srpnja, kada slavimo ljude koji nam obogaćuju život, prikladno je podsjetiti se i na drugu stranu međuljudskih odnosa.

Iako je ideja o svijetu u kojem se svi slažu lijepa, stvarnost je često drugačija. Ljudi stvaraju i doživotna neprijateljstva. Dio tih odnosa može se pripisati konkretnim postupcima, no velik dio proizlazi iz temeljnih osobina ličnosti, za koje astrolozi tvrde da su duboko povezane sa znakom Zodijaka.

Dok se neki znakovi jednostavno energetski ne podudaraju, postoje i oni koji, kada su povrijeđeni, postaju protivnici koje je bolje izbjegavati.

Prema astrološkim tumačenjima, četiri se znaka posebno ističu po svojoj intenzivnosti i reputaciji najnezgodnijih neprijatelja koje možete sresti.

Škorpion

Prema pisanju portala The Times of India, škorpion se gotovo uvijek nalazi na vrhu popisa najopasnijih protivnika. Vladar znaka je Pluton, planet povezan sa smrću i transformacijom, što im daje magnetsku privlačnost, ali i mračnu, opsesivnu stranu.

Poznati su po prodornoj intuiciji kojom gotovo nepogrešivo detektiraju laži i manipulaciju. Izdaja je za njih najveći grijeh, a povjerenje koje jednom izgube praktički je nemoguće vratiti.

Oni ne zaboravljaju i rijetko opraštaju. Njihova osveta nije impulzivna; ona je hladna, proračunata i servira se kada žrtva to najmanje očekuje.

Škorpion je sposoban stvoriti iznimno kompleksne planove kako bi uništio protivnika, djelujući prikriveno i s kirurškom preciznošću.

Djelovat će smireno i sabrano dok ispod površine kuju svoju strategiju. Mogu biti nevjerojatno odani prijatelji, no onoga trenutka kada im okrenete leđa, postaju nemilosrdni neprijatelji.

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Ovan

Za razliku od škorpiona koji osvetu kuje u tišini, ovan je vatreni znak koji udara odmah i izravno. Vladajuća planeta mu je Mars, bog rata, što objašnjava njegovu eksplozivnu i natjecateljsku prirodu. Kada se osjete izazvanima, povrijeđenima ili kada netko pokuša ukrasti njihovu slavu, reagiraju naglo.

Sukobi s njima su burni, glasni i ne ostavljaju prostora za diplomaciju. Mrze kada im se govori što da rade, teško podnose autoritet, a poraz za njih nije opcija. Njihov bijes je poput šumskog požara, brz i intenzivan. Ne koriste se suptilnim taktikama; njihov napad je otvoren, direktan i beskompromisan.

Dobra je strana što njihov gnjev jednako brzo i splasne. No, astrolozi upozoravaju da im se ne treba zamjeriti više puta. Iako mogu oprostiti, drugi put možda nećete imati toliko sreće.

Jarac

Ako je ovan vatrena stihija, jarac je hladna, nepomična planina. Pripadnici ovog znaka smatraju se protivnicima koji nikada ne reagiraju ishitreno. Oni su majstori strpljenja i dugoročnog planiranja.

Njihova hladna i proračunata narav može biti daleko opasnija od otvorene agresije. Kada im nanesete nepravdu, ne očekujte trenutnu reakciju.

Umjesto toga, oni će vas promatrati, analizirati vaše slabosti i čekati savršen trenutak za udar. Njihova osveta je strateški potez u partiji šaha koju igraju godinama unaprijed.

Jarčevi su iznimno ambiciozni i uporni, a kao neprijatelje ih je gotovo nemoguće nadmudriti. Nepravdu koju ste im nanijeli pamtit će godinama, a njihov je cilj najčešće uništiti vaš status ili profesionalni ugled, hladnokrvno udarajući tamo gdje vas najviše boli.

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Lav

Lav, kralj Zodijaka, iznad svega cijeni poštovanje, divljenje i lojalnost. Njegov ego i ponos najveća su mu snaga, ali i slabost. Najveći okidač za ljutnju je javno poniženje ili potcjenjivanje.

Kada se osjete ugroženima, veličanstveni Lav pretvara se u opasnog protivnika. Ne služi se tajnim spletkama poput Škorpiona niti čeka godinama kao jarac.

Njegova reakcija je dramatična, javna i ima za cilj vratiti ga u središte pozornosti. Iskoristit će svu svoju karizmu i utjecaj kako bi okupio "saveznike" i izolirao neprijatelja.

Cilj nije samo poraziti vas, već osigurati da cijeli svijet vidi vaš pad. Njihov um može smisliti razne načine kako bi protivnika bacili u blato na vrlo destruktivan način.

Potreba za pažnjom toliko je jaka da ih, prema nekim ekstremnijim astrološkim tumačenjima, može navesti na zloćudne poteze samo kako bi se o njima pričalo.