Ovako izgledaju prava balkanska prijateljstva: Pored njih apsolutno nikada nije dosadno

Danas, 30.7., obilježava se Međunarodni dan prijateljstva – dan posvećen ljudima koji naš život čine ljepšim i bogatijim. A kada govorimo o prijateljstvu, balkanski kraj ima svoju posebnu priču.

To je prijateljstvo puno smijeha, zadirkivanja, zajedničkih avantura i uspomena koje se prepričavaju godinama. Balkanski prijatelj možda će te prvi nasmijati na tvoj račun, napraviti ti spačku ili te zadirkivati bez milosti, ali će isto tako biti prvi koji će stati uz tebe kada je najpotrebnije.

Kod nas prijatelji često nisu samo ljudi koje poznajemo - oni postaju obitelj koju smo sami izabrali. Nije važno koliko se dugo niste vidjeli, jer se pravo prijateljstvo nastavlja tamo gdje je stalo.

Uz pravu ekipu i običan dan može postati priča za pamćenje. Malo ludosti, puno smijeha i bezbroj zajedničkih trenutaka ono su što čini balkanska prijateljstva posebnima. Jer na kraju, najvrjednije uspomene stvaramo upravo s ljudima koji su uvijek tu uz nas.