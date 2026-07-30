FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
URNEBESNI PRIZORI /

Ovako izgledaju prava balkanska prijateljstva: Pored njih apsolutno nikada nije dosadno

Ovako izgledaju prava balkanska prijateljstva: Pored njih apsolutno nikada nije dosadno
Foto: Instagram
Balkansko prijateljstvo nije samo druženje, to je posebna vrsta povezanosti. To su ljudi koji će te zadirkivati do suza, napraviti ti spačku kad se najmanje nadaš, ali i biti prvi uz tebe kad ih stvarno trebaš. Kod nas se prijatelji često ne zovu samo prijateljima, nego obitelji koju smo sami izabrali. Puno smijeha, malo ludosti i bezbroj priča koje se prepričavaju godinama, to je pravo balkansko prijateljstvo
1 /21
VOYO logo

Danas, 30.7., obilježava se Međunarodni dan prijateljstva – dan posvećen ljudima koji naš život čine ljepšim i bogatijim. A kada govorimo o prijateljstvu, balkanski kraj ima svoju posebnu priču.

To je prijateljstvo puno smijeha, zadirkivanja, zajedničkih avantura i uspomena koje se prepričavaju godinama. Balkanski prijatelj možda će te prvi nasmijati na tvoj račun, napraviti ti spačku ili te zadirkivati bez milosti, ali će isto tako biti prvi koji će stati uz tebe kada je najpotrebnije.

Kod nas prijatelji često nisu samo ljudi koje poznajemo - oni postaju obitelj koju smo sami izabrali. Nije važno koliko se dugo niste vidjeli, jer se pravo prijateljstvo nastavlja tamo gdje je stalo.

Uz pravu ekipu i običan dan može postati priča za pamćenje. Malo ludosti, puno smijeha i bezbroj zajedničkih trenutaka ono su što čini balkanska prijateljstva posebnima. Jer na kraju, najvrjednije uspomene stvaramo upravo s ljudima koji su uvijek tu uz nas.

30.7.2026.
9:02
Webcafe.hr
Instagram
Međunarodni DanBalkanPrijateljstvoSmijeh
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija