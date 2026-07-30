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U NOĆNOM PROVODU /

Teško je bilo odlučiti kamo prvo pogledati: Ljepotice u mini haljinama pokorile Stradun

Teško je bilo odlučiti kamo prvo pogledati: Ljepotice u mini haljinama pokorile Stradun
Foto: Ahmet Kalajdžić
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Ljetne večeri u Dubrovniku imaju posebnu čar, a kraj srpnja ponovno je ispunio Stradun i okolne ulice brojnim domaćima i turistima željnima dobre zabave. U toploj noći povijesna jezgra vrvjela je atraktivnim damama u ljetnim kombinacijama koje su plijenile poglede, dok su puni kafići, restorani i užurbana šetnica još jednom potvrdili zašto je dubrovački noćni život jedan od najposebnijih na Jadranu. Tko je sve zablistao u izlasku, pogledajte u našoj galeriji.

 

Galeriju iz Dubrovnika donosi dubrovačkidnevnik.net.hr

30.7.2026.
6:00
Hot.hr
Ahmet Kalajdžić
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