Teško je bilo odlučiti kamo prvo pogledati: Ljepotice u mini haljinama pokorile Stradun

Ljetne večeri u Dubrovniku imaju posebnu čar, a kraj srpnja ponovno je ispunio Stradun i okolne ulice brojnim domaćima i turistima željnima dobre zabave. U toploj noći povijesna jezgra vrvjela je atraktivnim damama u ljetnim kombinacijama koje su plijenile poglede, dok su puni kafići, restorani i užurbana šetnica još jednom potvrdili zašto je dubrovački noćni život jedan od najposebnijih na Jadranu. Tko je sve zablistao u izlasku, pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju iz Dubrovnika donosi dubrovačkidnevnik.net.hr