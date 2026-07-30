Tko je samozatajna žena novog francuskog izbornika? U braku su više od 30 godina, imaju 4 sina

Nakon što je Zinedine Zidane imenovan novim izbornikom francuskog nogometa, legendarni nogometaš ponovno se našao u središtu pozornosti. Dok javnost prati njegov novi angažman, mnoge zanima i žena koja ga prati još od samih početaka karijere - njegova supruga Véronique Zidane.

Njihova ljubavna priča traje više od tri desetljeća i započela je mnogo prije nego što je Zidane postao svjetski prvak, osvajač Zlatne lopte i jedan od najuspješnijih nogometaša. Za razliku od supruga mnogih sportskih zvijezda, Véronique je cijelo vrijeme ostala daleko od reflektora, gradeći život posvećen obitelji.

Upravo zbog toga mnoge zanima tko je žena s kojom je bivši francuski reprezentativac u braku već više od 30 godina.

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