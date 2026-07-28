Legendarni Francuz službeno predstavljen kao novi izbornik

Zinedine Zidane službeno je predstavljen kao novi izbornik Francuske nogometne reprezentacije, potpisao je ugovor do 2030. Zidane stiže kao nasljednik Didiera Deschampsa koji je 14 godina sjedio na izborničkoj klupi.

Novi će izbornik službeno preuzeti dužnost 1. kolovoza i voditi francusku reprezentaciju počevši od sezone 2026./2027. u UEFA Ligi nacija. Nakon toga uslijedit će kvalifikacije za Euro 2028., Liga nacija 2028./2029. te kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2030. godine. Zinédine Zidane objavit će sastav svog stručnog stožera početkom rujna, objavio je Francuski nogometni savez.

"Često sam to govorio: nema ničeg većeg od francuske reprezentacije. Stoga mi je zadovoljstvo – i, naravno, izvor velikog ponosa – preuzeti ulogu izbornika te momčadi. To ujedno nosi i odgovornost. Želio bih zahvaliti predsjedniku Philippeu Diallu, Izvršnom odboru i Francuskom nogometnom savezu na ukazanom povjerenju te odati priznanje za četrnaest godina rada Didiera i njegova stožera. Danas su moje misli također usmjerene prema svim trenerima koji su me trenirali. Suvišno je i reći da imam velike ambicije za francusku reprezentaciju", rekao je Zidane na predstavljanju.

Zidane je do sada u karijeri vodio jedino Real Madrid s kojim je od 2016. do 2021. u dva mandata imao jako dobre uspjehe, a čak tri puta je osvajao Ligu prvaka.