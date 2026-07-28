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VRUĆA ROBA /

Engleski velikani žele dovesti hrvatskog veznjak: Dobili su jasan odgovor

Engleski velikani žele dovesti hrvatskog veznjak: Dobili su jasan odgovor
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Foto: IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Hrvat nije na prodaju i ne ide nikamo

28.7.2026.
11:03
Sportski.net
IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Hrvatski reprezentativac Petar Sučić postaje vruća roba na nogometnom tržištu. Dobra prošla sezona, njegova prva, u Interu uz odlične igre za reprezentaciju stavile su ga na radar.

Talijanski mediji plasirali su informaciju da su za Sučića zainteresirani engleski velikani Leeds i NewcastleCorriere dello Sport piše kako su engleski klubovi htjeli Sučić za iznos od 35-40 milijuna eura, ali su iz Intera dobili vrlo jasan odgovor - Hrvat nije na prodaju i ne ide nikamo. 

Klub ima potpuno povjerenje u Sučića, a Cristian Chivu smatra da hrvatski veznjak posjeduje kvalitete potrebne da postane ključan igrač za sadašnjost i budućnost Nerazzurra. Interov trener vjeruje da Sučić još uvijek ima ogroman prostor za napredak te da će u nadolazećoj sezoni napraviti još jedan značajan iskorak.

Inter u veznoj lini ima 37-godišnjeg Mkhitaryana i 34-godišnjeg Calhanoglua pa im Sučić koji ima 23 godine itekako treba i sada i u budućnosti. U međuvremenu, hrvatski je nogometaš završio s odmorom nakon Svjetskog prvenstva i posljednjih dana ponovno trenira u Appiano Gentileu. Sutra će s ostatkom Interove momčadi otputovati u Hong Kong, prvu postaju klupske predsezonske turneje po Aziji i Australiji.

Petar SučićInterNewcastle UnitedLeeds United
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