Junak Svjetskog prvenstva ostvario transfer karijere, a onda doživio neugodno iznenađenje

Josimar José Évora Dias, ili skraćeno Vozinha, apsolutni je heroj ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Četrdesetogodišnji vratar Zelenortskih Otoka na prvenstvo je stigao kao velika nepoznanica kojoj je vrhunac karijere bio ciparski AEL Limassol, s kojim je 2018./19. osvojio kup, a s prvenstva odlazi kao senzacija koju na Instagramu prati gotovo 30 milijuna pratitelja (skok s prijašnjih 50 tisuća).

To mu je, kao i brojne sjajne intervencije zbog kojih ga je FIFA proglasila golmanom turnira, donijelo transfer u Colo-Colo, no ondje je zelenortskog vratara dočekalo jedno neugodno iznenađenje.

Naime, prema pravilima Čileanskog nogometnog saveza na dresu smije stajati samo prezime, pa će tako Vozinha morati na dresu nositi natpis "Évora Dias" ili "Dias".

Moguće je da Josimar uistinu ostane "Vozinha", ali to bi se dogodilo samo ako dobije dozvolu Čileanskog nogometnog saveza. Takve iznimke dosad su bile vrlo rijetke, no čileanski mediji pišu da će Colo-Colo zajedno s vratarom podnijeti zahtjev jer vjeruju da bi dresovi s njegovim imenom, kojim se predstavio svijetu, bili znatno traženiji među navijačima.

🇨🇱 Colo-Colo's new signing, Vozinha, will not be allowed to use his nickname on the back of his shirt.



The Chilean's FA rules state that only one surname is permitted.



Vozinha's full name is Josimar José Évora Dias so he'll be allowed to have either 'Dias' or 'Évora Dias' on… pic.twitter.com/leC8oQudTd — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 28, 2026