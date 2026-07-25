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Branio protiv svjetskog prvaka, osvojio milijune srca, a sada napravio potez karijere

Branio protiv svjetskog prvaka, osvojio milijune srca, a sada napravio potez karijere
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Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Nakon što je igrao na Cipru, Slovačkoj, Moldaviji i Angoli, Vozinha je tek s 26 godina potpisao svoj prvi profesionalni ugovor.

25.7.2026.
10:13
Hina
SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
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Vratar Zelenortskih Otoka Vozinha, jedan od neočekivanih junaka prošlog Svjetskog prvenstva, potpisat će za Colo Colo, objavio je predsjednik čileanskog kluba.

"Vozinha će postati igrač Colo Cola. Doći će u Čile u narednim danima, proći potrebne liječničke preglede, a zatim će biti predstavljen ovdje na Estadio Monumentalu", rekao je Anibal Mosa.

Vozinha je bio jedna od glavnih atrakcija Svjetskog prvenstva, pružajući herojske nastupe u dobi od 40 godina, posebno u utakmici grupne faze protiv Španjolske (0-0), kasnijeg prvaka.

Rođen kao Josimar José Evora Dias, predvodio je momčad Zelenortskih Otoka do osmine finala, gdje su Otočani odveli finaliste Argentince u produžetke. 

Nakon što je igrao na Cipru, Slovačkoj, Moldaviji i Angoli, Vozinha je tek s 26 godina potpisao svoj prvi profesionalni ugovor. Trebao bi se pridružiti Colo Colu iz GD Chavesa, u portugalskoj drugoj ligi.

„U izvrsnoj je formi, zbog čega ga i potpisujemo“, dodao je Anibal Mosa.

Zahvaljujući svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu i uz podršku popularnog brazilskog influencera Casimira, Vozinha je u samo nekoliko tjedana postao iznimno popularna osoba, s 50.000 je narastao na gotovo 30 milijuna pratitelja na Instagramu.

Zelenortski OtociColo ColoSp 2026.
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